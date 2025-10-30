Prajakta Tanpure: महामार्गावरील खड्डे तातडीने बुजवा; माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरेंचा अल्टीमेटम, रास्ता रोकोचा इशारा..

राहुरी : राहुरी शहरात अहिल्यानगर-मनमाड राष्ट्रीय महामार्गावर खड्ड्यांमुळे प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. त्यात, पावसाचे पाणी साचल्याने निर्माण झालेल्या डबक्यात वाहनांचे अपघात होत आहेत. पुन्हा एखाद्या निष्पाप प्रवाशाच्या मृत्यूची वाट पाहताय काय? आठ दिवसांचा अल्टीमेटम देतो. रस्त्यावरील खड्ड्यांची तात्काळ दुरुस्ती करा. रस्त्याच्या नवीन कामाची गती वाढवा. अन्यथा तीव्र रस्ता रोको आंदोलन केले जाईल, असा इशारा माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी दिला. .Umesh Patil: स्वबळ ठरलेच तर शिवसेनेसह इतरांना सोबत घेऊ: राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील; सामान्य नागरिक, कार्यकर्ता राष्ट्रवादीसोबतच.. .राहुरी येथे आज (बुधवारी) सकाळी बसस्थानक चौकात तनपुरे यांनी अहिल्यानगर-मनमाड राष्ट्रीय महामार्गाची दुरवस्था पाहिली. कालच्या पावसामुळे रस्त्यावर साचलेले पाणी, दुचाकी चालक व पादचारी नागरिकांची ससेहोलपट आणि चारचाकी वाहनांना करावी लागणारी कसरत पाहून तनपुरे यांनी संताप व्यक्त केला. राष्ट्रीय महामार्गाचे अहिल्यानगर येथील प्रकल्प संचालक धनेश स्वामी यांना मोबाईलवरून तनपुरे यांनी वरील इशारा दिला..माजी नगरसेवक सागर तनपुरे, बाळासाहेब उंडे, ज्ञानेश्वर जगधने, राजेंद्र बोरकर, रवींद्र आहेर, प्रदीप भुजाडी, नामदेव पवार, रवींद्र आहेर, मयूर बोरकर, रवींद्र तनपुरे, एकनाथ बर्डे, गणेश ठोकळे, दादा रोकडे, युसुफ बागवान, गणेश कोहकडे, रवींद्र जगताप, सचिन तनपुरे, रफिक शेख, अमर पवार, सचिन वराळे आदींसह राहुरी शहरातील व्यापारी व नागरिक उपस्थित होते.. तनपुरे म्हणाले, राहुरी शहरातील नागरिक शशिकांत दुधाडे यांचे एक महिन्यापूर्वी रस्ता अपघातात निधन झाले. त्यावेळी संतप्त नागरिक रस्त्यावर उतरले. चार तास रास्तारोको आंदोलन झाले. यावेळी रस्त्यावरील जीवघेणे खड्डे दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी अवजड वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली. परंतु खड्डे दुरुस्ती झाले नाहीत. राहुरी शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे दुरुस्ती करू नयेत, यासाठी तुमच्यावर कुणाचा दबाव आहे का? शहरातील नागरिकांना जीव मुठीत धरून रस्ता ओलांडावा लागत आहे..Solapur News: सिव्हिल हॉस्पिटलमधील ‘त्या’ बाळांची आज ‘डीएनए’ टेस्ट; नर्सकडून बाळाची अदलाबदल झाल्याचे प्रकरण...तुमच्याकडून फक्त आश्वासने मिळत आहेत. पुन्हा एखादा निष्पाप जीवाच्या मरणाची वाट पाहताय काय? येत्या आठ दिवसांच्या आत राहुरी शहरातील रस्त्यावरील खराब भागाची डागडुजी करावी, नवीन ठेकेदाराने कामाला गती द्यावी; अन्यथा रास्तारोको आंदोलन केले जाईल. जेलमध्ये टाकले, तरी मागे हटणार नाहीत. आंदोलनाची जबाबदारी तुमच्यावर राहील, असे खडेबोल तनपुरे यांनी राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प संचालक स्वामी यांना सुनावले. यावेळी रस्त्यावरील पाण्याच्या डबक्यात कागदी होड्या सोडून प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.