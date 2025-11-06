Pathardi News:'चारजणांनी जीवन संपवल्याने पाथर्डी तालुक्यात खळबळ'; तिघांची गळफास तर एकजणाकडून विषय प्राशन, नेमकं काय घडलं?

पाथर्डी: तालुक्यात आज बुधवारी (ता. ५) आत्महत्यांच्या सलग चार घटना घडल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. तालुक्यातील घाटशिरस येथे नवविवाहित दांपत्याने झाडाला गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपवली, तर शहरातील इंदिरानगर भागात एका २८ वर्षीय महिलेने राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या केली, तर साकेगाव येथील ३० वर्षीय युवकाने काही दिवसांपूर्वी विष प्राशन केल्यानंतर बुधवारी उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.घाटशिरस येथील भाऊसाहेब शिवराम माळी (वय २५) आणि त्यांची पत्नी प्रियंका भाऊसाहेब माळी (वय १९) या नवविवाहित दांपत्याने एकाच झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या दोघांचा विवाह एक वर्षांपूर्वी झाला होता. बुधवारी सकाळी गावच्या शिवारात दोघांचे मृतदेह झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आले..या प्रकरणी पाथर्डी पोलिस ठाण्यात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, तपास पोलिस उपनिरीक्षक संदीप ढाकणे करत आहेत. शहरातील इंदिरानगर भागात संजना सुनील खुडे (वय २८, रा. नाथनगर) हिने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. संजनाला उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तिला मृत घोषित केले. या प्रकरणी पाथर्डी पोलिस ठाण्यात मृत्यूची नोंद करण्यात आली, तपास पोलिस हेडकॉन्स्टेबल वैभव साळवे करत आहेत..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...तसेच, साकेगाव येथील अंबादास पाराजी वाघ (वय ३०) याने ३१ ऑक्टोबर रोजी रात्री औषध प्राशन केले होते. त्यानंतर त्याला उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले होते; मात्र पाच दिवस उपचार सुरू असताना बुधवारी (ता.५) पहाटे त्याचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी पाथर्डी पोलिस ठाण्यात मृत्यूची नोंद करण्यात आली. तपास सहायक पोलिस उपनिरीक्षक नितीन दराडे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.