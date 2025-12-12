Motivational Story: प्रभंजनबुवांची प्रेरणादायी कीर्तन वाटचाल; इंजिनिअरिंगमधील एमई पदवी सोडून निवडला अध्यात्माचा मार्ग..

-सतीश वैजापूरकरशिर्डी : इंजिनिअरिंगमधील एमई पदवी संपादन केली. चांगल्या पगाराच्या नोकरीची संधी देखील मिळाली. मात्र, बालपणापासून मनात असलेली कीर्तनाची ओढ आणि त्यासाठी सातत्याने केलेला सराव स्वस्थ बसू देईना. शेवटी नोकरी सोडली आणि कीर्तनाची वाट धरली. पुण्यातील वारजात कीर्तन करताना पद्मश्री पदवीने सन्मानित असलेल्या तालयोगी पंडित तळवळकर आणि प्रख्यात गायक सुरेश कशाळकर यांनी पाठीवर शाबासकीची थाप दिली अन् कीर्तनकार बुवा धन्य झाले. लोणी येथील युवा कीर्तनकार प्रभंजन भगत यांची ही वाटचाल कलाक्षेत्रातील मंडळींच्या दृष्टीने प्रेरणादायी आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.ज्या क्षेत्रात पदवी घेतली, कौशल्य आत्मसात केले तेथील चांगल्या पगाराची नोकरी महत्त्वाची की जीवनात आनंद देणारी कला महत्त्वाची, असा प्रश्न समोर उभा राहिला त्यावेळी त्यांनी कलेला प्राधान्य दिले. कीर्तनकलेच्या प्रेमापायी नोकरीला सोडचिठ्ठी दिली. या आगळ्या-वेगळ्या वाटचालीबाबत ‘सकाळ’शी बोलताना प्रभंजन भगत म्हणाले, ‘‘माझ्या बालपणी शिर्डीतील माझे आजोबा आणि साईसंस्थानचे माजी विश्वस्त शांताराम मिराणे यांच्या पुढाकारातून चारूदत्तबुबा आफळे यांच्या उपस्थितीत कीर्तन प्रशिक्षण शिबिर आयोजित करण्यात आले. .माझी मावशी लीना मिराणे हिला देखील कीर्तनकार होण्याची मनापासून इच्छा होती. तिनेच मला या शिबिराला येण्याचा आग्रह केला. मी या शिबिरात दाखल झालो आणि आफळेबुवांचे गायन, अभिनय आणि रसाळ वाणी यामुळे प्रभावित झालो. येथेच मला मनोहरबुवा दीक्षित आणि प्रकाशबुवा मुळे यांचे मार्गदर्शन लाभले. याच शिबिरात मी कीर्तनकार व्हायचा निश्चय केला..पुढे इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली. याच काळात मावशी लीना मिराणे हिच्या प्रोत्साहनामुळे कीर्तन करायला सुरवात देखील केली. दुसऱ्या बाजूला चांगल्या पगाराची नोकरी मिळाली. मात्र, नोकरीमुळे कीर्तनाच्या तारखा चुकत आणि रजेचा प्रश्न उभा राही. शेवटी मनातले कीर्तन जिंकले मी पूर्णवेळ कीर्तनकार होण्याचा निश्चय केला. त्याला आज एक वर्ष पूर्ण झाले. महाराष्ट्रात ठिक-ठिकाणी कीर्तने केली. ग्वाल्हेरमध्ये दासनवमी उत्सवात सात दिवस कीर्तन झाले. काल पुण्यातील वारजात कीर्तन करताना पद्मश्री पदवीने सन्मानित असलेल्या तालयोगी पंडित तळवळकर आणि प्रख्यात गायक सुरेश कशाळकर यांनी पाठीवर शाबासकीची थाप दिली. मी खरोखरीच धन्य झालो..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.बालपणापासून मला गायनाचे अंग आणि शास्त्रीय संगीताची आवड. अभिनय आणि किस्से सांगण्यात हातखंडा त्यामुळे नारदीय कीर्तनकार होण्याचा स्वप्न पूर्ण झाले. आता अहिल्यानगरच्या जवळच्या चास येथील डाॅ. विकासानंद महाराज मिसाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली वारकरी कीर्तनाचे धडे गिरवतो आहे.- प्रभंजनबुवा भगत, कीर्तनकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.