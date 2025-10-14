Farmer Success Story:'कोल्हारच्या केळीचा ईराणमध्ये डंका'; अनुभवाशिवाय डॉ. थेटे दाम्पत्याने फुलविली बाग, समाधानकारक मिळतोय दर

--सुहास वैद्यकोल्हार : शेती करण्याचा कोणताही पूर्वानुभव पाठीशी नसताना डॉ. संजय थेटे व डॉ. मेघा थेटे यांनी कोल्हार खुर्द (ता. राहुरी) येथील दोन एकरात केळीची बाग फुलविली. त्यांच्या केळीचा डंका ईराणमध्ये वाजतो आहे. कोल्हार खुर्दमधून केळीची निर्यात करणारे थेटे दाम्पत्य पहिलेच यशस्वी शेतकरी ठरले आहेत. संजय थेटे दंतरोगतज्ज्ञ असून, त्यांच्या पत्नी आयुर्वेदच्या डॉक्टर आहेत. त्यांनी दोन एकरांत जी-९ वाणाची केळीची बाग लावली. बागेत दोन हजार २०० झाडे आहेत. ११ महिन्यांत केळी तयार झाली. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.आतापर्यंत २० टन केळी काढून ती पाठवली आणि परत तेवढाच माल निघण्याची डॉ. थेटे यांना खात्री आहे. टेंभुर्णीला (जि. सोलापूर) येथे शीतगृह आहे. येथील व्यापाऱ्यांमार्फत केळी विकली. केळीचे बेणे मध्य प्रदेशातून (बुऱ्हाणपूर) आणले. बाग उभी करणे व केळीच्या काढणीपर्यंत साधारण एकरी एक लाख रुपये खर्च आला. केळीला समाधानकारक भाव मिळत आहे. झाडांना माल लागेपर्यंत सेंद्रिय खते वापरली..ठिबक सिंचनातून जीवामृत दिले. तेथील गव्हाचे पीक काढल्यावर जमिनीत ताग गाडला होता. जमीन चांगल्या प्रतीची असून, गोड पाणी आहे. विहिरीवरील सौर ऊर्जेमुळे अपेक्षित पाणी द्यायला अडचण आली नाही. पारंपरिक शेती सोडून वेगळा प्रयोग करण्याची आमची जिज्ञासा होती. बागेकडे पत्नीने सर्वाधिक लक्ष दिल्याचे संजय थेटे यांनी सांगितले..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .बागेला गिन्नी गवताचे संरक्षणबागेच्या चारही बाजूंनी गिन्नी गवत लावले होते. त्यामुळे वादळी पावसापासून बाग वाचली. वादळाने झाडे पडतात व कुजल्यामुळे ती फेकून द्यावी लागतात. कष्टाने बाग उभी करायची व आपत्तीत तिचा बळी गेल्यावर हतबल होण्यापेक्षा पिके वाचविण्यासाठी घेतलेली पूर्व खबरदारी नेहमी महत्त्वाची असते. गिन्नीचा अशाप्रकारे उपयोग डॉ. थेटे यांनी करून घेतला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.