CA Success Story: आर्थिक परिस्थितीशी संघर्ष करत ओंकार झाला ‘सीए’; आई-वडील, बहिणीच्या डाेळ्यातून आनंद अश्रू, संघर्षमय यशाचे कौतुक

From Struggles to Success: उच्च माध्यमिक शिक्षण बोरावके कॉलेज, श्रीरामपूर येथे झाले. काळजी करून नको, आम्ही तुझ्या पाठीशी उभे आहोत, फक्त अभ्यास कर, असा आई-वडिलांनी दिलेला धीर, तर याबरोबर असलेली ओंकारची इच्छाशक्ती, आत्मविश्‍वास व अभ्यासात रात्रंदिवस घेतलेल्या मेहनतीच्या जोरावर यश संपादन केले.
Omkar with his proud parents after achieving success in the CA exam — a moment filled with tears of joy and pride.

टाकळीभान : वडील सेंट्रिंग कामगार अन् आई आशा सेविका अशा प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीत संघर्ष करत मुठेवाडगाव (ता. श्रीरामपूर) येथील ओंकार कैलास रोकडे याने सनदी लेखापाल अभ्यासक्रम अर्थात ‘सीए’ परीक्षेत उत्तीर्ण होत यशाला गवसणी घातली.

