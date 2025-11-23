अहिल्यानगर
Success Story: 'ग्रामपंचायतीचा लिपिक झाला सांख्यिकी विस्तार अधिकारी'; डॉ. निशांत घोडके यांनी खडतर प्रवासातून घातली यशाला गवसणी..
An Extraordinary Transformation: डॉ. घोडके यांच्या या प्रवासात कुटुंबाचा आधार, अपनेपणाने केलेली मेहनत आणि परिस्थितीवर मात करण्याची जिद्द स्पष्टपणे दिसते. गावातील एका साध्या लिपिकापासून अधिकारी असा झालेला त्यांचा प्रवास अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरला आहे.
-आशिष निंबोरे
मिरजगाव : ग्रामपंचायतीमध्ये लिपिक... दिवसभर कागदपत्रे, नागरिकांच्या समस्या आणि तुटपुंज्या पगाराचे गणित मांडणारा ध्येयवेडा तरुण डॉ. निशांत घोडके. नुकतीच त्यांची अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेत सांख्यिकी विस्तार अधिकारीपदी निवड झाली आहे.