“Dr. Nishant Ghodke: A remarkable journey from Gram Panchayat clerk to Statistical Extension Officer.”

Sakal

अहिल्यानगर

Success Story: 'ग्रामपंचायतीचा लिपिक झाला सांख्यिकी विस्तार अधिकारी'; डॉ. निशांत घोडके यांनी खडतर प्रवासातून घातली यशाला गवसणी..

An Extraordinary Transformation: डॉ. घोडके यांच्या या प्रवासात कुटुंबाचा आधार, अपनेपणाने केलेली मेहनत आणि परिस्थितीवर मात करण्याची जिद्द स्पष्टपणे दिसते. गावातील एका साध्या लिपिकापासून अधिकारी असा झालेला त्यांचा प्रवास अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरला आहे.
Published on

-आशिष निंबोरे

मिरजगाव : ग्रामपंचायतीमध्ये लिपिक... दिवसभर कागदपत्रे, नागरिकांच्या समस्या आणि तुटपुंज्या पगाराचे गणित मांडणारा ध्येयवेडा तरुण डॉ. निशांत घोडके. नुकतीच त्यांची अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेत सांख्यिकी विस्तार अधिकारीपदी निवड झाली आहे.

