अहिल्यानगर

farmer Success Story: माळरानावर फुलवली बोरांची बाग; कष्टातून मिळतय अडीच लाखांचे उत्पादन ; बोधेगावातील तरुणाचा यशस्वी प्रयोग!

Innovative Agriculture Experiment by Rural youth: ज्ञानेश्वर घोरतळे यांचा बोरांच्या बागेतील यशस्वी प्रयोग; अडीच लाखांचे उत्पन्न मिळवून शेतकऱ्यांसमोर आदर्श
Innovative Farming: Bodhegaon Youth Turns Wasteland into Ber Orchard

Innovative Farming: Bodhegaon Youth Turns Wasteland into Ber Orchard

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-उद्धव देशमुख

बोधेगाव: पारंपरिक शेतीतून केवळ कुटुंबाची रोजीरोटी भागत असे. अधिकचे उत्पन्न मिळत नसल्याने बोधेगाव (ता. शेवगाव) येथील ज्ञानेश्वर घोरतळे या तरुण शेतकऱ्याने आपल्या एक एकर बरड जमिनीवर मिस इंडिया व रेड कश्मिरी बोरांची बाग फुलविली. यातून त्यांनी गेल्या वर्षी तब्बल अडीच लाखांचे उत्पादन घेत शेतकऱ्यांसमोर एक आदर्श निर्माण केला.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
Farmer
agriculture
district
Young Man
Success story

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com