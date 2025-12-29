farmer Success Story: माळरानावर फुलवली बोरांची बाग; कष्टातून मिळतय अडीच लाखांचे उत्पादन ; बोधेगावातील तरुणाचा यशस्वी प्रयोग!

-उद्धव देशमुख बोधेगाव: पारंपरिक शेतीतून केवळ कुटुंबाची रोजीरोटी भागत असे. अधिकचे उत्पन्न मिळत नसल्याने बोधेगाव (ता. शेवगाव) येथील ज्ञानेश्वर घोरतळे या तरुण शेतकऱ्याने आपल्या एक एकर बरड जमिनीवर मिस इंडिया व रेड कश्मिरी बोरांची बाग फुलविली. यातून त्यांनी गेल्या वर्षी तब्बल अडीच लाखांचे उत्पादन घेत शेतकऱ्यांसमोर एक आदर्श निर्माण केला..लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...यंदा अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा कंबर कसून बोरीच्या बागेची मशागत करून बाग फुलविली. ज्ञानेश्वर यांनी नोकरीच्या मागे न लागता बरड शेतामध्येच सुधारणा करण्याचे ठरवले. तीन वर्षापूर्वी पाऊण एकर मुरमाट जमिनीवर दोन बाय दोन फुटांचे खड्डे घेऊन त्यामध्ये शेणखत, सुपर फॉस्फेट टाकून ठिबक सिंचनाच्या साहाय्याने बोरांच्या रोपांची लागवडी केली. याकामी वडील भागवत, आई शकुंतला, पत्नी प्रिया, मुले आणि मेहुणे संदीप शिंदे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले..ज्ञानेश्वर यांनी तीन वर्षापूर्वी १५ गुंठे क्षेत्रावर १२ बाय १२ फूट अंतरावरील खड्ड्यांत मिस इंडिया जातीची ११३ झाडे, तर दोन वर्षापूर्वी १६ गुंठ्यात रेड कश्मिरी जातीच्या १२० रोपांची लागवड केली होती. दर्जेदार उत्पादन घेण्यासाठी एकनाथ पाटील नर्सरीचे मार्गदर्शन घेतले. सुरुवातीच्या काळात शेणखत, गोमूत्र, लिंबोळी आर्क, गांडूळ खत तसेच वेगवेगळ्या जैविक खतांचा वापर केला. जीवांमृतांची जोड देण्यात आली. त्यानंतर बोरींना मोठ्याप्रमाणात बोरे लागली..पहिल्या वर्षाच्या तोड्यातून त्यांनी ७० हजारांचे उत्पादन घेतले. तर दुसऱ्या वर्षी २ लाखांचे उत्पादन घेतले. गेल्या हंगामात उत्पादीत माल व्यापाऱ्यांना न देता बाजारात स्टॉल लावून तसेच वस्तींवरील किराणा दुकानांतून ५० रुपये किलो दराने विक्री करून २ लाख ५० हजारांचे उत्पादन घेतले होते..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.बांधावर फळझाडांची रेलचेलएक एकर क्षेत्रात बांधाच्या कडेने ५० राय जांभळ, ६ लिंबोणी, ३० केशर आंबा, ५ नारळ, ३५ रेड डायमंड पेरूंच्या रोपांची देखील लागवड केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.