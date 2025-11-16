MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी..

सोनई : शेतात मशागत, पेरणी, खुरपणी आणि दर्जेदार पिकासाठी अहोरात्र परिश्रम घेणाऱ्या हाताने महाराष्ट्र टायपिंग अॅण्ड शॉर्टहॅण्डमध्ये हाताच्या बोटाने क्रांती घडविली आणि शेतात राबणाऱ्या हाताने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षेत घवघवीत यश संपादन केले. परीक्षेच्या निम्नश्रेणीत यश संपादन करीत गणेश अंबादास बोंगाणे याची मुंबईतील मंत्रालयात लघुलेखक क्लास-२ अधिकारी म्हणून निवड झाली. वर्षभरात सहा पदांवर उत्तीर्ण होणाऱ्या काळ्या मातीतील ध्येयवेड्या युवकाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...गणेश याने शिंगवे केशव (ता. पाथर्डी) येथे प्राथमिक शिक्षण घेतले. माध्यमिक शिक्षण मिरी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज माध्यमिक विद्यालयात, तर सोनई महाविद्यालयात वाणिज्य शाखेतून पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. नोकरीची वाट शोधताना महाराष्ट्र टायपिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये टायपिंग व शाॅर्टहॅण्डचा खडतर अभ्यास केला. .संचालक प्रा. दत्ता हापसे यांच्या विशेष प्रयत्नांतून यापूर्वी लोकसेवा आयोगातर्फे घेतलेल्या परीक्षेत यश संपादन केल्याने मुंबई लघुवाद न्यायालयात लिपिक, नागपूर उच्च न्यायालयात टंकलेखक, पुण्यातील कृषी आयुक्तालयात उच्चश्रेणीत लघुलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक व लघुटंकलेखक म्हणून नियुक्ती झाली होती. लहानपणापासून त्याने आईवडिलांचे शेतातील कष्ट व दरवर्षी शेतपीकाच्या बाबतीत कधी अतिवृष्टी, गारपीट, वादळ तर कधी दुष्काळातील ससेहोलपट उघड्या डोळ्याने पाहिली आहे..संघर्ष पाचवीलाच पुजलेला नसावा म्हणून गणेश याने स्पर्धा परीक्षेची पाऊलवाट निवडून अथक परिश्रमाने यश संपादन करून दाखविले आहे. आईवडिलांचा आशीर्वाद, जिवाभावाच्या मित्रांची साथ व हापसे परिवाराने साथ व लढण्याचे बळ दिल्याने मंत्रालयातील प्रशासकीय कार्यालयात साहेब होण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे..गणेश हा खूप कष्टाळू व जिद्द असलेला विद्यार्थी आहे. त्याने प्रत्येक लहान, मोठ्या परीक्षेत नेहमी अतिशय जिद्द दाखवित सलग सहा वेळा यशाला गवसणी घालून दाखविली आहे.- दत्ता हापसे, संचालक, महाराष्ट्र टायपिंग अॅण्ड शाॅर्टहॅण्ड इन्स्टिट्यूट.Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...शेतातील कष्टाची जाणीव व सोसलेल्या यातना डोळ्यासमोर ठेवून पाऊल टाकले की अवघड काहीच नसते. परिश्रम, जिद्द होती आणि त्यास आईवडिलांचा आशीर्वाद होता.- गणेश बोंगाणे, विद्यार्थी, सोनई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.