अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: पिंपळगाव कौडात ११ लाखांचा गांजा जप्त; अहिल्यानगर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

“Big Drug Bust in Ahilyanagar Taluka: शहाजापूर येथील शेतकरी भाऊसाहेब सोनबा शिंदे याच्या विरुद्ध अहिल्यानगर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, पोलिस प्रशासनाने दोन दिवसांपूर्वीच सुमारे एक हजार किलो गांजा नष्ट केला आहे.
Ahilyanagar Crime

Ahilyanagar Crime

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पारनेर: सुपे पोलिसांनी तालुक्यातील पिंपळगाव कौडा शिवारात छापा टाकून ११२ किलो वजनाचा सुमारे ११ लाख २० हजार रुपये किंमतीचा गांजा हस्तगत केला आहे. या प्रकरणी शहाजापूर येथील शेतकरी भाऊसाहेब सोनबा शिंदे याच्या विरुद्ध अहिल्यानगर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, पोलिस प्रशासनाने दोन दिवसांपूर्वीच सुमारे एक हजार किलो गांजा नष्ट केला आहे.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
police
crime
FIR
police case
district
drug case
Drug

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com