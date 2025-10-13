Ahilyanagar Crime: पिंपळगाव कौडात ११ लाखांचा गांजा जप्त; अहिल्यानगर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

पारनेर: सुपे पोलिसांनी तालुक्यातील पिंपळगाव कौडा शिवारात छापा टाकून ११२ किलो वजनाचा सुमारे ११ लाख २० हजार रुपये किंमतीचा गांजा हस्तगत केला आहे. या प्रकरणी शहाजापूर येथील शेतकरी भाऊसाहेब सोनबा शिंदे याच्या विरुद्ध अहिल्यानगर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, पोलिस प्रशासनाने दोन दिवसांपूर्वीच सुमारे एक हजार किलो गांजा नष्ट केला आहे. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.सुपे पोलिसांना भाऊसाहेब सोनबा शिंदे (वय ५९, रा. शहाजापूर, ता. पारनेर) याने पिंपळगाव कौडा येथील गट क्रमांक १५५ मधील शेतात कारल्याच्या पिकात गांजाची लागवड केल्याची माहिती मिळाली. या माहितीच्या आधारे सुपे पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षक ज्योती गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने सरकारी पंचांच्या उपस्थितीत शनिवारी (ता.११) या गांजाच्या शेतीवर छापा घातला. यावेळी पथकाला कारल्याच्या पिकात लपवलेली हिरव्या रंगाची गांजाची झाडे आढळली, ती पोलिसांनी ती जप्त केली..या प्रकरणी शिंदे याच्याविरुद्ध बेकायदा गुंगीकारक औषधी आणि मनोव्यापारावर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियमानुसार अहिल्यानगर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई पोलिस उपनिरीक्षक मंगेश नागरगोजे, चालक सहायक फौजदार इथापे, हवालदार मरकड, सातपुते, गायकवाड, कोल्हे, महिला पोलिस आढाव आणि शासकीय पंच सहभागी होते. या कारवाईमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. .दरम्यान, जिल्ह्यातील अंमली पदार्थाच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी अंमली पदार्थ टास्क फोर्स समिती स्थापन करण्यात आली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक किरणकुमार कबाडी हे या समितीचे नोडल अधिकारी आहेत. त्यांच्या पथकाने जिल्हाभर छापे टाकून मोठ्या प्रमाणात गांजा हस्तगत केला आहे..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .हा जप्त केलेला गांजा समितीचे अध्यक्ष तथा पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या आदेशानुसार आणि न्यायालयाच्या परवानगीने रांजगाव येथील एमआयडीसीत नष्ट करण्यात आला आहे. त्यानंतर देखील जिल्ह्यात अंमली पदार्थाच्या विरोधात पोलिसांची कारवाई सुरू राहणार असल्याचे पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.