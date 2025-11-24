अहिल्यानगर

तुमच्या पोरी गरीबाला द्या, श्रीमंताच्या नादी लागू नका; अनंत गर्जेच्या घरासमोर गौरीवर अंत्यसंस्कार करताना बाबांचा आक्रोश

Gauri Palve Garje : अहिल्यानगरमधील मोहोज देवढे या मूळगावी गौरी पालवे गर्जे यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले. यावेळी नातेवाईकांनी अनंत गर्जेच्या घरासमोरच अंत्यसंस्काराची भूमिका घेतली.
Gauri Palve Funeral Held Outside Anant Garje’s Home

Gauri Palve Funeral Held Outside Anant Garje’s Home

Esakal

सूरज यादव
Updated on

भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांचे पीए अनंत गर्जे यांच्या पत्नीनं गळफास घेत आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणाला आता वेगळं वळण लागलं आहे. अनंत गर्जे यांना या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. गौरीचा छळ केल्याचा आणि तिची हत्या केल्याचा आरोप गौरीच्या कुटुंबियांनी केलाय. तिच्या मृतदेहावर अनंत गर्जेच्या घरासमोरच अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अहिल्यानगरमधील मोहोज देवढे या मूळगावी गौरी पालवे गर्जे यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले. यावेळी नातेवाईकांनी अनंत गर्जेच्या घरासमोरच अंत्यसंस्काराची भूमिका घेतली. यावरून पालवे कुटुंब आणि गर्जे यांच्यात वादही झाला. पण पोलिसांनी मध्यस्थी करत वाद मिटवला.

Loading content, please wait...
Bjp
Ahmednagar
Beed
maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com