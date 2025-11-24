तुमच्या पोरी गरीबाला द्या, श्रीमंताच्या नादी लागू नका; अनंत गर्जेच्या घरासमोर गौरीवर अंत्यसंस्कार करताना बाबांचा आक्रोश

भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांचे पीए अनंत गर्जे यांच्या पत्नीनं गळफास घेत आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणाला आता वेगळं वळण लागलं आहे. अनंत गर्जे यांना या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. गौरीचा छळ केल्याचा आणि तिची हत्या केल्याचा आरोप गौरीच्या कुटुंबियांनी केलाय. तिच्या मृतदेहावर अनंत गर्जेच्या घरासमोरच अंत्यसंस्कार करण्यात आले. अहिल्यानगरमधील मोहोज देवढे या मूळगावी गौरी पालवे गर्जे यांच्यावर अंत्यसंस्कार केले. यावेळी नातेवाईकांनी अनंत गर्जेच्या घरासमोरच अंत्यसंस्काराची भूमिका घेतली. यावरून पालवे कुटुंब आणि गर्जे यांच्यात वादही झाला. पण पोलिसांनी मध्यस्थी करत वाद मिटवला..पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तातच अनंत गर्जेंच्या घरासमोर गौरी पालवे गर्जे यांच्या पार्थिवाला अग्नि देण्यात आला. यावेळी गौरीच्या वडिलांनी केलेला आक्रोश हृदय हेलावणारा होता. ते पोलिसांना म्हणाले की, तुम्ही आता काही करू नका, तुमच्या मुली गरीबाला द्या, श्रीमंताच्या नादाला लागू नका असं म्हणत गौरीच्या वडिलांनी आक्रोश केला.गौरी गर्जे यांच्या मामांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, गौरी आणि तिच्या नवऱ्यामध्ये दोन महिन्यांपासून वाद होता.तिला आपल्या नवऱ्याचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचे समजले. गौरीन नवऱ्याला समजावले आणि माफही केले तरही त्याचे त्या महिलेशी चॅटिंग सुरु होते. यावरु दोघांत भांडण झाले. , अनंत गर्जेने स्वत:च्या हातावर वार केले आणि म्हणाला, मी पण मरेन आणि तुला पण गुंतवेन. गौरी आत्महत्या करणारी मुलगी नव्हती, असे तिच्या मामांनी सांगितले. .पंकजा मुंडेंचे पीए अनंत गर्जेच्या पत्नीनं टोकाचं पाऊल उचललं. या प्रकरणी अनंत गर्जेला अटक करण्यात आलीय. अनंत गर्जेच्या त्रासाला कंटाळूनच गौरीनं हा निर्णय घेतल्याचा तिच्या माहेरच्या मंडळींचा आरोप आहे. यानंतर आता अनंत गर्जेच्या घरासमोरच अंत्यसंस्कारासाठी माहेरचे आक्रमक झाले. यावेळी गर्जे आणि पालवे यांच्या नातेवाईकांमध्ये वादही झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.