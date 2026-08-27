अहिल्यानगर

Girish Mahajan: ‘तुमचे घोडे नेमके कुठे अडले, मला कळत नाही’; सावळीविहीर रस्त्याच्या प्रश्नावर गिरीश महाजन आक्रमक

Girish Mahajan Takes Note of Savli Vihir Road Delay: अहिल्यानगर–सावळीविहीर रस्त्याच्या रखडलेल्या कामावर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची थेट टीका; ‘तुमचे घोडे नेमके कुठे अडले’ म्हणत प्रश्न मार्गी लावण्याची ग्वाही
Girish Mahajan Reacts to Savli Vihir Road Delay Promises to Study the Issue and Take Action for Better Connectivity

Girish Mahajan Reacts to Savli Vihir Road Delay Promises to Study the Issue and Take Action for Better Connectivity

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोपरगाव : “देशासह राज्यात सर्वत्र विकासाची कामे सुरू आहेत. २०१४ पूर्वीचे रस्ते आज चकाचक झाले आहेत. मात्र, तुमच्या रस्त्याचे घोडे कुठे अडले आहे, काही कळत नाही. मी प्रश्न समजून घेऊन त्यात लक्ष घालतो,” अशी ग्वाही जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

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