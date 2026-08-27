Girish Mahajan: ‘तुमचे घोडे नेमके कुठे अडले, मला कळत नाही’; सावळीविहीर रस्त्याच्या प्रश्नावर गिरीश महाजन आक्रमक

कोपरगाव : “देशासह राज्यात सर्वत्र विकासाची कामे सुरू आहेत. २०१४ पूर्वीचे रस्ते आज चकाचक झाले आहेत. मात्र, तुमच्या रस्त्याचे घोडे कुठे अडले आहे, काही कळत नाही. मी प्रश्न समजून घेऊन त्यात लक्ष घालतो,” अशी ग्वाही जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.मंत्री महाजन यांनी ग्वाही दिल्याने अहिल्यानगर-सावळीविहीर रस्त्याचे रडगाणे खरेच थांबणार का, या रस्त्याबाबत सुगीचे दिवस येणार का आणि प्रश्न मार्गी लागणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे..लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याच्या लोकार्पणासाठी मंत्री महाजन आले होते. भाषणादरम्यान ते म्हणाले, “१२ वर्षांपूर्वी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झाले. त्यानंतर देशात विकासकामे व प्रगती किती वेगाने होत आहे, ते पाहा. देश पुढे चालला आहे. पूर्वी रस्त्यांची परिस्थिती कशी होती? खड्डेच खड्डे होते. आता सगळीकडे पोटातले पाणी हलणार नाहीत, असे रस्ते झाले आहेत.”.यानंतर उपस्थितांमध्ये कोपरगाव-सावळीविहीर रस्त्याच्या स्थितीबाबत कुजबुज सुरू झाली. मंत्री महाजन यांनी प्रसंगावधान राखत म्हणाले, “तुमच्याकडे रस्त्याचा प्रश्न आहे. मी त्यावर बोलणार आहे. तुम्ही अपवाद का राहिलात, मला हेच काही कळत नाही. इतरत्र देशभरात कुठेही जा, अतिशय चांगले रस्ते आहेत. तुमचे घोडे नेमके कुठे अडले आहे, हेच मी आता समजून घेत आहे.”.UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.दोघेही दिग्गज आता आमदारलोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या पुतळ्याच्या लोकार्पणासाठी पक्षभेद बाजूला ठेवून काळे-कोल्हे एकत्र आले. तालुक्याच्या राजकीय पटलावरील हे दोन्ही दिग्गज आता आमदार असून, विशेष म्हणजे दोघेही सत्तेत आहेत, याची पुष्टी मंत्री महाजन यांनी केली. त्यामुळे रस्त्याचे काम पूर्णत्वास नेऊन दळणवळणाच्या बाबतीत तालुका सुजलाम् सुफलाम् करावा, अशी भावना कोपरगावकरांनी यावेळी व्यक्त केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.