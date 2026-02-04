Ahilyanagar News: दूध उत्पादकांसाठी खुशखबर! गोठ्यात आता कालवडीच दिसणार, सिमेनसाठी डीपीसीतून एक कोटी, शेतकऱ्यांना लाभ होणार

अहिल्यानगर: दूधउत्पादक शेतकऱ्यांच्या गोठ्यातील गायी-म्हशींच्या गोठ्यात आता केवळ कालवडीच जन्म घेणार आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून कृत्रिम रेतनासाठी वीर्या मात्रा (सिमेन डोस) उपलब्ध करून दिले आहेत. यासाठी जिल्हा नियोजनमधून तब्बल एक कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यातून हा प्रयोग राबविला जात आहे. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...राज्यात सर्वाधिक दूधउत्पादनाचा जिल्हा म्हणून अहिल्यानगरची ओळख आहे. या नव्या तंत्रज्ञानामुळे दूधउत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. सध्या जिल्ह्यात १७ हजार ३९१ सिमेन डोस उपलब्ध आहेत. मागणी वाढल्यानंतर आणखी डोस तालुकास्तरावर देण्याचे पशुसंवर्धन विभागाचे नियोजन आहे, अशी माहिती उपायुक्त डॉ. उमेश पाटील यांनी दिली..सेक्स सॉर्टेड सीमेनमुळे गाईच्या वासराचे लिंग आधीच ठरवता येते. या तंत्रज्ञानामुळे सुमारे ९० ते ९५ टक्के कालवडी जन्मण्याची शक्यता असते. दुग्धव्यवसायासाठी कालवड महत्त्वाची असल्याने हे तंत्रज्ञान पशुपालकांसाठी उपयुक्त आहे. दूधउत्पादक संकरित गोऱ्हा शेती कामासाठी वापरत नाहीत. त्यामुळे तो कत्तलखान्यात जातो. त्यातच गोवंश हत्याबंदी असल्याने त्यांच्या संगोपनाचा मुद्दा ऐरणीवर येतो..काही ठिकाणी या वासरांच्या कत्तलीस परवानगी मिळावी, यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलनेही केली. नर वासरांमुळे संगोपनाचा खर्च वाढतो. तो भार कमी करण्यासाठी आणि उत्पादनक्षम जनावरांची संख्या वाढवण्यासाठी सेक्स सॉर्टेड सीमेन उपयोगी ठरत आहे. पशुधनाची विदेशी रक्त टक्केवारी सुधारण्यास मदत होत आहे. पशुपालकांचा खर्च कमी होऊन दूध उत्पादन व उत्पन्नात वाढ होते. नव्या तंत्रज्ञानाचा जास्तीत शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा, यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून (सन २०२५-२६) तब्बल एक कोटींचा निधी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकारातून मिळाला..गीर गायी, मुऱ्हा व एचएफ १०० या प्रकारातील जनावरांसाठी सेक्स सॉर्टेड सिमेन जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्रात उपलब्ध आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पशुपालकांनी जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क करावा.-डॉ. अरुण हरिश्चंद्रे, सहायक आयुक्त, जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्र..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.जिल्ह्यातील दुग्धव्यवसाय अधिक फायदेशीर व्हावा, यासाठी पशुसंवर्धन विभागामार्फत सेक्स सॉर्टेड सिमेन या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. याचा पशुपालकांनी लाभ घ्यावा.- डॉ. उमेश पाटील, जिल्हा उपायुक्त, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.