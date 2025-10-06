Union Home Minister Amit Shah: अन्नधान्यातून इथेनॉल निर्मितीकडे वळावे: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा; केंद्र सरकार अर्थसहाय्य करायला तयार

-सतीश वैजापूरकरशिर्डी: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आजच्या लोणी येथील मेळाव्यास मोठी गर्दी जमवून जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि डाॅ. सुजय विखे पाटील यांनी हा मेळावा यशस्वी केला. मेळाव्याच्या प्रारंभी शहा यांनी हिंदुत्वाचा हुंकार भरला. त्यानंतर मात्र राज्यातील सहकारी शुगर लाॅबीला अन्नधान्यापासून इथेनाॅल निर्मितीकडे वळा, असा संदेश दिला. त्यासाठी केंद्र सरकार अर्थसहाय्य करायला तयार आहे, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा देखील केली. ही घोषणा म्हणजे शहा यांच्या आजच्या लोणी भेटीचे फलीत म्हणावे लागेल..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .सध्या राज्यातील साखर कारखाने प्रामुख्याने उसाचा रस आणि मळीपासून इथेनाॅलनिर्मितीवर भर देत आहेत. कारखान्यांचा गळीत हंगाम तीन ते चार महिने चालतो. त्यानंतर आठ महिने कामगारांना काय काम द्यायचे, हा प्रश्न वर्षानुवर्षे सुटलेला नाही. त्यातून कायम आणि हंगामी अशा स्वरूपाची कामगार भरती करावी लागते. केंद्रातील मोदी सरकारचे सहकारी क्षेत्राकडे विशेष लक्ष आहे. इथेनाॅलच्या पेट्रोलमधील मिश्रणाचे प्रमाण वीस टक्क्यांवर नेण्यात येत आहे. .इथेनाॅलनिर्मितीला मोठा वाव आहे. त्यातून कारखाने सशक्त व्हावेत आणि ऊस उत्पादकांना अधिक भाव मिळावा. देशाच्या इंधन खर्चात बचत व्हावी, असे विविध हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून मोदी सरकारने या पूरक उद्योगास चालना देण्याचे धोरण हाती घेतले. इथेनाॅलनिर्मिती करणा-या कारखान्यांना फायदा देखील मिळाला. तो उत्पादकांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात आला की नाही, यावर चर्चा होत राहते, हा भाग वेगळा..उसाबरोबरच आता मका, तांदूळ आणि टाकाऊ भाजीपाल्यापासून इथेनाॅलनिर्माती करण्याचे धोरण केंद्राने हाती घेतले. गोदामात पडून वाया जाणारे लाखो मेट्रिक टन धान्य त्यासाठी वापरता येईल. मका उत्पादक शेतक-याना अधिक भाव मिळू शकेल. आजच्या भाषणात शहा यांनी अन्नधान्यापासून इथेनाॅल निर्मीतीचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला. तुम्ही हे प्रकल्प सुरू करा. त्यासाठी केंद्र सरकार अर्थसहाय्य करील, अशी महत्वपूर्ण घोषणा केली. इथेनाॅलवरील जीएसटी आम्ही कमी केला आहे, हे त्यांनी लक्षात आणून दिले. अर्थात ज्या वर्षी उसाचे आणि पर्यायाने साखरेचे उत्पादन घटते त्यावेळी केंद्र सरकार इथेनाॅलनिर्मितीवर बंधने आणते. साखरेचे भाव वाढले, तर कारखाने इथेनाॅलनिर्मिती करण्यास उत्सुक नसतात. या त्यातील काही महत्त्वाच्या अडचणी आहेत. त्याबाबत शहा काही बोलले नाहीत..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.गदा उंचावून गर्दीला अभिवादनअहमदनगरचे अहिल्यानगर आणि औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, असे नामांतर केवळ महायुती सरकारमुळे शक्य झाले. त्यापूर्वी सत्तेत आलेल्यांकडून हे काम झाले नसते, अशा शब्दात हिंदुत्वाचा हुंकार भरीत टाळ्या वसूल केल्या. यशस्वी झालेले आॅपरेशन सिंदूर, दहशतवाद आणि अर्बन नक्षलवादा विरुद्ध सुरू केलेल्या लढाईला बळ मिळावे, यासाठी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शहा यांना चांदीची गदा भेट दिल्याचे जाहिरपणे सांगण्यात आले. शहा यांनी ही गदा उंचावून गर्दीला अभिवादन करीत वातावरण निर्मिती केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.