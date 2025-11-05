अहिल्यानगर

Government Gift Land: 'साईबाबांच्या शिर्डीत साडेतीनशे कुटुंबांना भूखंडाची सरकारी भेट'; विस्थापितांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले..

Shirdi land allotment: विस्थापितांच्या पायाखालची जमीन सरकली. डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. सहा महिने थांबा, हक्काच्या जमिनीवर हक्काचा निवारा देऊ, असे आश्वासन जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
Emotional scenes in Shirdi as government gifts plots to 350 families

Emotional scenes in Shirdi as government gifts plots to 350 families

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिर्डी: वर्षानुवर्षे निवारा देणारी अतिक्रमणातील सुमारे साडेतीनशे घरे ध्यानीमनी नसताना पाडण्याची वेळ आली. जेथे दोन-तीन पिढ्या लहानच्या मोठ्या झाल्या. त्या विस्थापितांच्या पायाखालची जमीन सरकली. डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. सहा महिने थांबा, हक्काच्या जमिनीवर हक्काचा निवारा देऊ, असे आश्वासन जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
shirdi
district
Lands
Gift
Government
Government Schemes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com