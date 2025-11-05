Government Gift Land: 'साईबाबांच्या शिर्डीत साडेतीनशे कुटुंबांना भूखंडाची सरकारी भेट'; विस्थापितांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले..

शिर्डी: वर्षानुवर्षे निवारा देणारी अतिक्रमणातील सुमारे साडेतीनशे घरे ध्यानीमनी नसताना पाडण्याची वेळ आली. जेथे दोन-तीन पिढ्या लहानच्या मोठ्या झाल्या. त्या विस्थापितांच्या पायाखालची जमीन सरकली. डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. सहा महिने थांबा, हक्काच्या जमिनीवर हक्काचा निवारा देऊ, असे आश्वासन जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.बेघर झालेल्या विस्थापितांच्या मनात धाकधूक कायम राहिली. आज ध्यानीमनी नसताना त्यांच्या हातात वीस लाख रुपये मूल्य असलेली प्रत्येकी अर्धा गुंठा जमीन मालकीची झाल्याचा सरकारी आदेश सोपवण्यात आला. विस्थापित कुटुंबातील महिलांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू दाटले. सरकारी आदेश हाती सोपविणारे युवानेते डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यावर पुष्पवृष्टी करीत त्यांनी त्यांचे आगळ्यावेगळ्या पध्दतीने स्वागत करीत आपला आनंद साजरा केला..मंत्री विखे पाटील यांनी पुढाकार घेऊन साईमंदिराच्या पश्चिमेला कनकुरी रस्त्यालगतचा शेती महामंडळाचा भूखंड पालिकेस विनामूल्य मिळवून दिला. सरकारी दराने किंमत भरावी लागू नये, यासाठी कॅबिनेटची विशेष मंजुरी घेतली. प्रत्येक विस्थापिताच्या नावावर अर्धा गुंठा क्षेत्रफळाचा भूखंड करून देण्यात आला. या प्रत्येक भूखंडाची सरकारी दराने वीस लाख रुपये एवढी किंमत आहे. या भूखंडावर रस्ते, वीज, पाणी, सांडपाणी, बालवाडी आणि उद्यान या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. एवढेच नाही, तर आता या प्रत्येक विस्थापित कुटुंबाला भूखंडावर सरकारी खर्चाने घरकूल उभारून दिले जाणार असल्याची घोषणा युवानेते डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी यावेळी केली..ते म्हणाले, मंत्री विखे पाटील यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून विस्थापितांनी आपले घर सोडले. आज त्याच कुटुंबातील महिलांनी माझे पुष्पवृष्टी करून स्वागत केले. त्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू दाटून आल्याचे मी पाहिले. आम्ही दिलेला शब्द पूर्ण केला. आता प्रत्येक विस्थापित कुटुंबाला सर्व सुविधांनीयुक्त असलेल्या भूखंडावर सुसज्ज घर बांधून मिळेल. तेथे नव्या पिढ्या घडतील. आपल्या कुटुंबाचा आणि पर्यायाने शिर्डीच्या विकासाला देखील हातभार लावतील. मुख्याधिकारी सतीश दिघे म्हणाले, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या पुढाकारातून हे आदर्श पुनर्वसन झाले. तथापि हे आपोआप घडले नाही. त्यासाठी अथक प्रयत्न करावे लागेल. एवढेच नाही, तर खास बाब म्हणून पुनर्वसनासाठी भूखंड त्यांनी मिळविला..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...साईबाबांच्या शिर्डीत सरकारी खर्चाने साडेतीनशे बेघर कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले. हे राज्यातील एकमेव उदाहरण आहे. सर्व सुविधा असलेल्या भूखंडावर सरकारी खर्चाने घरकुले उभी रहातील. हे पुनर्वसन राज्यापुढे एक मॉडेल ठरेल. ते पाहण्यासाठी राज्यभरातील मंडळी येथे येतील.- डॉ. सुजय विखे पाटील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.