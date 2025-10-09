Ramdas Ghavte: पारनेर कारखान्याबाबत सरकार सकारात्मक: ॲड. रामदास घावटे; मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक

निघोज: देवीभोयरे (ता. पारनेर) येथील पारनेर सहकारी साखर कारखान्याचे पुनरुज्जीवन करण्यास राज्य सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती कारखाना बचाव समितीचे प्रमुख ॲड. रामदास घावटे यांनी दिली..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .कारखाना बचाव समितीने कारखाना पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पूर्वीच सादर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार काशिनाथ दाते यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे आणि सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. .या साखर कारखान्याची विक्री चुकीच्या मार्गाने झाल्याने राज्य सहकारी बँक आणि क्रांती शुगर कंपनीविरोधात गुन्हे दाखल झाले असून, तपास सुरू आहे. त्यामुळे कारखान्याचे पुनरुज्जीवन कसे करता येईल, याचे सविस्तर सादरीकरण कारखाना बचाव समितीने बैठकीत केले..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र. यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अशोक सावंत, ॲड. रामदास घावटे, संतोष वाडेकर, बाळासाहेब बोरकर, साहेबराव मोरे, बबन कवाद, दिगंबर लाळगे, महेंद्र पांढरकर, संतोष यादव, सुनील चौधरी, शंकर गुंड, जालिंदर लंके, रोहिदास लामखडे, बबनराव सालके, संभाजी सालके, बाबाजी गाडीलकर, रामदास सालके, संतोष सालके, गोविंद बडवे, बाळासाहेब वाळुंज उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.