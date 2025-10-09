अहिल्यानगर

Ramdas Ghavte: पारनेर कारखान्याबाबत सरकार सकारात्मक: ॲड. रामदास घावटे; मंत्रालयात उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक

Parner Factory Gets Government Nod: कारखाना बचाव समितीने कारखाना पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पूर्वीच सादर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार काशिनाथ दाते यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे आणि सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली.
“Deputy Chief Ministers attend high-level meeting on Parner Factory; Adv. Ramdas Ghavate briefs government officials.”

सकाळ वृत्तसेवा
निघोज: देवीभोयरे (ता. पारनेर) येथील पारनेर सहकारी साखर कारखान्याचे पुनरुज्जीवन करण्यास राज्य सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती कारखाना बचाव समितीचे प्रमुख ॲड. रामदास घावटे यांनी दिली.

