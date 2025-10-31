Ahilyanagar News: सरकारचा शिधा हाेईना अदा! मुख्यमंत्र्यांची पूरग्रस्तांना मोफत धान्याची घोषणा ठरली फुसका बार; प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाही नाही

-गोरक्षनाथ बांदलअहिल्यानगर: मुख्यमंत्र्यांनी पूरग्रस्तांसाठी तातडीने २३ किलो मोफत धान्य देण्याची घोषणा केली होती. तथापि, त्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. पूर ओसरला, तरीही धान्य त्यांच्या घरापर्यंत पोचले नाही. त्यामुळे ही घोषणा ‘फुसकी’ असल्याची भावना लाभार्थ्यांकडून व्यक्त होत आहे..Ram Shinde: कर्डिलेंनी सर्वसामान्यांना न्याय दिला : प्रा. राम शिंदे: स्व. शिवाजीराव कर्डिले यांना सर्वपक्षीय श्रद्धांजली.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूरग्रस्तांना तातडीने मोफत धान्य द्यावे, अशा सूचना संबंधित यंत्रणेला दिल्या होता. त्यासाठी संबंधित घरांचा पंचनामा तातडीने होणे आवश्यक होते. हा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठविण्याची गरज होती. प्रत्यक्षात मात्र कोणतीही कार्यवाही झाली नाही..परतीच्या पावसाने सप्टेंबर महिन्यात जिल्हा चांगलाच झोडपला. जिल्ह्यात १३ ते २९ सप्टेंबरदरम्यान झालेल्या पावसामुळे अकोले वगळता उर्वरित सर्व तालुक्यांत १ हजार २९१ गावांतील ८ लाख २९ हजार ६६ शेतकऱ्यांचे ५ लाख ६५ हजार हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले. जिल्ह्यातील खरीप हंगामातील सुमारे ४५ टक्के पिके वाया गेली आहेत. जिल्ह्यात ३३ हजार ३३८ शेतकऱ्यांचे २० हजार ३४ हेक्टर पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा कमी, तर ७ लाख ९५ हजार ७२८ शेतकऱ्यांचे ५ लाख ४४ हजार ९९८ हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेले आहे. ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाच नुकसान भरपाई दिली जाते. जिल्ह्यातील ओढे-नाले आणि नद्यांना पूर आल्याने अनेक घरांमध्ये पुराचे पाणी घुसले..प्रारंभी दहा किलो गहू, दहा किलो तांदूळ आणि तीन किलो तूर डाळ देण्याचे प्रस्तावित होते. पावसामुळे गव्हामध्ये ओलसरपणा निर्माण होत असल्याने गव्हाऐवजी तांदूळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन दिवस सलग अतिवृष्टी किंवा दोन दिवस घर पाण्याखाली असलेल्या कुटुंबांनाच मोफत धान्य दिले जाणार होते. या धान्यासाठी महसूल प्रशासनाचा अहवाल आवश्यक आहे. त्यानंतर किती कुटुंबांना धान्य द्यावे लागणार आहे, याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने राज्य शासनाला पाठविला जाणार आहे. त्यानंतर स्वस्त धान्य दुकानदारांमार्फत मोफत धान्याचे वितरण केले जाणार होते. राज्य शासनाच्या पातळीवरून मोफत धान्य देण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. स्थानिक पातळीवरील दुकानदारांकडून तीन किलो डाळ खरेदी करण्यासाठी निधी किंवा खरेदीसाठी कोणतेही मार्गदर्शन करण्यात आले नाही. त्यामुळे मोफत धान्याची घोषणा हवेतच राहिली आहे..Ahilyanagar fraud:'नगरमधील तिघांची ७० लाखांची फसवणूक'; शेअर मार्केटमध्ये जादा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले.तालुकानिहाय गावे, बाधित शेतकरी (कंसात हेक्टर क्षेत्र)नगर ः ११७- ७६ हजार ७७५ (५६ हजार १५)पारनेर ः १३०- ९५ हजार १०२ (५९ हजार ७०९)पाथर्डीः १३७- १ लाख १ हजार ५८० (७७ हजार १५५)कर्जत ः ११९- ४७ हजार ४८४ (३० हजार ६०६)जामखेड ः ८७ - ४९ हजार ९३६ (३४ हजार ३२३)श्रीगोंदे ः १०५- ६८ हजार ४३५ (३८ हजार ४९८)श्रीरामपूर ः ५५- ५५ हजार ८६५ (३५ हजार २९३)राहुरी ः ९६- ५० हजार १६७ (४४ हजार ५३८)नेवासे ः १२७ - ७३ हजार ७२७ (४३ हजार ७२३)शेवगाव ः ११३ - ८९ हजार ६८७ (६० हजार ९९५)संगमनेर ः ६४ - १४ हजार ७१९ (११ हजार ३६८)कोपरगाव ः ८०- ४५ हजार ८७२ (३३ हजार ४०)राहाताः ६१- ५९ हजार ७१७ (४० हजार ६६) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.