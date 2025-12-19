अहिल्यानगर

Shirdi News: शिर्डीत भक्तीचा वैभवसोहळा; साई मूर्तीवर २० लाखांचा सोन्याचा रत्नजडीत मुकुट, दुबई-मध्य प्रदेशातील भाविकांची अलौकिक भक्ती..

शिर्डी : साईंच्या दरबारातील आजचा दिवस विशेष होता. साई मूर्तीचे दर्शन घडविणारी साईमंदिराची खिडकी आज दुबईतील एका भाविकाने सोन्याच्या मुलामा दिलेल्या पत्र्याने मढविली, तर मध्य प्रदेशातील भाविकाने साईंच्या मूर्तींवर २० लाख रुपये किमतीचा सोन्याचा रत्नजडीत मुकुट चढविला.

Ahmednagar
shirdi
temple
Donation
district
Gold jewelry
devotees

