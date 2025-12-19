Shirdi News: शिर्डीत भक्तीचा वैभवसोहळा; साई मूर्तीवर २० लाखांचा सोन्याचा रत्नजडीत मुकुट, दुबई-मध्य प्रदेशातील भाविकांची अलौकिक भक्ती..

शिर्डी : साईंच्या दरबारातील आजचा दिवस विशेष होता. साई मूर्तीचे दर्शन घडविणारी साईमंदिराची खिडकी आज दुबईतील एका भाविकाने सोन्याच्या मुलामा दिलेल्या पत्र्याने मढविली, तर मध्य प्रदेशातील भाविकाने साईंच्या मूर्तींवर २० लाख रुपये किमतीचा सोन्याचा रत्नजडीत मुकुट चढविला..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...त्यामुळे आजपासून ‘श्रीं’चे मुखदर्शन घडविणारी खिडकी सोन्याची आणि साईंच्या डोईवरील मुकुटांच्या खजिन्यात आणखी एका सोन्याच्या मुकुटाची भर पडली. साई मंदिराची ही खिडकी दररोज शेकडो भाविकांना ‘श्रीं’चे मुखदर्शन घडविते. त्यामुळे भाविकांच्या दृष्टीने या खिडकीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. .हे लक्षात घेऊन दुबईतील एका भक्ताने आकर्षक नक्षीकाम असलेल्या आणि सोन्याच्या मुलामा दिलेल्या पत्र्याने ही खिडकी मढविली. साईंच्या दरबाराला भाविकांनी सोन्याची झळाळी दिली. आता, साईंच्या खिडकीला सोन्याची झळाळी प्राप्त झाली. त्यामुळे आजचा दिवस साईंच्या दरबाराच्या दृष्टीने विशेष होता..माहुली घाटात १५० फूट दरीत कोसळली कार; चालकाचा जागीच मृत्यू, पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील घटना, कारचा चक्काचूर...मध्य प्रदेशातील हरदासपूर येथील साईभक्त तेजबहादूर सिंह यांनी साईबाबांच्या चरणी २०० ग्रॅम वजनाचा आकर्षक आणि सुंदर नक्षीकाम केलेला रत्नजडीत सुवर्ण मुकुट अर्पण केला. एका भाविकाने साईंचे सिंहासन शंभर किलो वजनाच्या सोन्याचे मढविले. एकाने साईंचा दरबार आकर्षक नक्षीकाम केलेल्या आणि सोन्याचा मुलामा दिलेल्या पत्र्याने सजविला. साईमंदिराच्या कळसाला एका भाविकाने सोन्याचा मुलामा दिला. साईंचा पाट, पूजेचे ताट आणि नित्य वापराची भांडी सोन्याची आहेत. सुवर्ण मुकुटाचे दान तर नेहमीच होते. या सुवर्ण मुकुटात आज आणखी एका कलात्मक रत्नजडीत मुकुटाची भर पडली. साईसंस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्षनाथ गाडीलकर आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांच्या हस्ते या दोन्ही दानशूर भाविकांचा सत्कार करण्यात आला.- सुरेश कदम, वैद्याकीय समाजसेवा अधीक्षक, जिल्हा रुग्णालय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.