Shivaji Maharaj Statue: शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे लोकार्पण! 'श्रीरामपूरात चार दशकांच्या स्वप्नपूर्तीचा सोहळा'; अतिषबाजीने शहर झगमगले

छत्रपतींच्या स्मारकासाठी योगदान देणाऱ्या आजी-माजी लोकप्रतिनिधींचा सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर सामंत यांच्या हस्ते पुतळ्याचे अनावरण होताच डोळ्यांचे पारणे फेडणारी वीस मिनिटांची फटाक्यांची आतषबाजी आकाशात झळकली.
Crowds gather in Shrirampur to celebrate the unveiling of Chhatrapati Shivaji Maharaj’s equestrian statue amid fireworks and patriotic fervor.

श्रीरामपूर : चार दशकांपासून जपलेले शहरवासीयांचे स्वप्न आज साकार झाले. भाजी मंडईसमोर उभारलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य अश्वारूढ पुतळ्याचे लोकार्पण उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील होते.

