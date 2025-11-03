Shivaji Maharaj Statue: शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे लोकार्पण! 'श्रीरामपूरात चार दशकांच्या स्वप्नपूर्तीचा सोहळा'; अतिषबाजीने शहर झगमगले

श्रीरामपूर : चार दशकांपासून जपलेले शहरवासीयांचे स्वप्न आज साकार झाले. भाजी मंडईसमोर उभारलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य अश्वारूढ पुतळ्याचे लोकार्पण उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील होते..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...कार्यक्रमाच्या प्रारंभीच भगव्या झेंड्यांच्या लहरी, ढोल-ताशांच्या गजरात, "जय भवानी – जय शिवाजी" च्या घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला. शहरातील प्रत्येक प्रभागातून शिवभक्तांनी डोलीबाजा, फेटे, भगवे झेंडे हातात घेत रॅली काढली. व्यासपीठासमोर तरुणांनी सादर केलेली शिवकालीन खेळांची प्रात्यक्षिके पाहून वातावरण थरारून गेले..सायंकाळी साडेसहा वाजता मंत्री सामंत आणि विखे पाटील यांचे आगमन सोहळा सुरू झाला. छत्रपतींच्या स्मारकासाठी योगदान देणाऱ्या आजी-माजी लोकप्रतिनिधींचा सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर सामंत यांच्या हस्ते पुतळ्याचे अनावरण होताच डोळ्यांचे पारणे फेडणारी वीस मिनिटांची फटाक्यांची आतषबाजी आकाशात झळकली. महाराजांच्या पुतळ्यावरचे आवरण बाजूला होताच जय शिवाजी, जय भवानीचा घोष उसळला..यावेळी चित्रकार रवी भागवत यांनी साकारलेले ३५० फूट लांबीचे तैलचित्राचे अनावरण झाले. या प्रसंगी आमदार अमोल खताळ, विठ्ठल लंघे, माजी खासदार सदाशिव लोखंडे, डॉ. सुजय विखे, भानुदास मुरकुटे, भाऊसाहेब कांबळे, महंत अरुणनाथगिरी महाराज, प्रांताधिकारी किरण सावंत, मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप यांच्यासह भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नितीन दिनकर, दिलीप भालसिंग, दीपक पटारे आदी मान्यवर उपस्थित होते. .कार्यक्रमादरम्यान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास मिळालेल्या प्रशासकीय मान्यतेचे प्रमाणपत्र मंत्री सामंत व विखे यांच्या हस्ते रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र थोरात, सुभाष त्रिभुवन, भीमा बागूल यांना प्रदान करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. सुजय विखे यांनी केले..Leopard Attack: दुर्देवी घटना! 'पिंपरखेड येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात मुलाचा मृत्यू'; वडील अन् आईचा आक्राेश, जमावाने वन विभागाची गाडी जाळली.श्रीरामपूरकर विकासाच्या पाठीशीदरम्यान, माध्यमांशी बोलताना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, “गेल्या अनेक दशकांपासून श्रीरामपूरकरांचे हे स्वप्न साकार झाले. आजच्या या भव्य अनावरण सोहळ्यात नागरिकांची उपस्थिती पाहता श्रीरामपूर हे विकासाच्या मार्गावर निश्चयाने वाटचाल करीत असल्याचा आत्मविश्वास मिळतो.” .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.