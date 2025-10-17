Puntgaon Temple :'पुनतगावात मंदिर निर्माणची संकल्पपूर्ती'; संत, महंतांची उपस्थिती; राज्यभर झोळी फिरून राबविला उपक्रम

सोनई : आईचा जोगवा जोगवा मागेन । द्वैत सारुनी माळ मी घालीन। हाती बोधाचा झेंडा मी घेईन। भेदरहित वारीसी जाईन ॥ आईचा जोगवा जोगवा मागेन या आई अंबाबाईच्या जोगव्याचा संकल्प करून पुनतगाव जुने (ता. नेवासे) येथील बालू महाराज पंडुरे व चार सेवकांनी अडीच वर्षांत राज्यभर झोळी फिरून साध्वी संत पुंजामाईचे मंदिर निर्माण कार्य उभे केले आहे. ध्येयपूर्तीच्या मूर्ती प्रतिष्ठापना व कलशारोहण कार्यक्रमास देवगड संस्थानचे प्रमुख महंत भास्करगिरी महाराज व उत्तराधिकारी स्वामी प्रकाशानंदगिरी महाराजांनी उपस्थित राहून कार्याचे कौतुक केले..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.देवगड भूमीचे शिल्पकार व तालुक्यातील भक्तांचे आदराचे स्थान असलेले सदगुरु किसनगिरीबाबा यांच्या गुरुबहीण असलेल्या साध्वी संत पुंजामाई यांचे कर्मभूमी आश्वी, तपोभूमी पुणतांबे, समाधीस्थळ प्रवरासंगम, तर एक महिना वास्तव राहिलेल्या बकुपिंपळगाव येथे मंदिर आहे. .मात्र, जन्मभूमीत मंदिर नव्हते. बालू महाराज पंडुरे, रवींद्र पंडुरे, यश पाटोळे, किरण पंडुरे व हरी पंडुरे यांनी सन २०२२ मध्ये मंदिर निर्माणचा संकल्प करून अडीच वर्षांत संकल्पपूर्ती केली आहे. पंधरा ते वीस वर्षांच्या पाच सेवकांनी दुचाकीवर तब्बल एक लाख सहा हजार किलोमीटर प्रवास करीत महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्यांत फिरून १४१ शहर, गाव व वाड्यावस्त्यांवर जोगवा मागत झोळी फिरून मंदिर बांधण्यासाठी देणगी जमा केली..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!. कुणालाही आग्रह नाही की सक्ती नाही. रुपया व पाच रुपये सुद्धा आनंदाने स्वीकारत युवक अडीच वर्षे एक ध्यास घेऊन भटकंती करीत होते. मूर्ती प्रतिष्ठापना कार्यक्रमास तालुक्यातील संत, महंत मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बालू महाराज पंडुरे यांनी उपस्थित भक्तांना मंदिर निर्माणकरिता हाती घेतलेल्या झोळी फिरवा उपक्रमाची माहिती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.