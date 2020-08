पारनेर तालुक्यासाठी झाले हे अनुदान वर्ग

पारनेर : पारनेर पंचायत समितीच्या वतीने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत तालुक्यातील 457 लाभार्थ्यांना 54 लाख 84 हजारांचे शौचालयाचे अनुदान संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केल्याची माहिती पंचायत समितीचे सभापती गणेश शेळके यांनी दिली. या बाबत माहिती सांगताना शेळके म्हणाले की, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालयाची प्रकरणे केलेल्या तालुक्यातील 457 लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांचा पाठपुरावा आम्ही सातत्याने केला व संबंधीत लाभार्थी कडून कागद पत्रे पूर्ण करून घेतली व त्याचा फायदा लाभार्थींना झाला आहे. हेही वाचा - श्रीगोंद्यात फोडाफोडीचे राजकारण जोरात तालुक्यातील आत्तापर्यंत एक हजार 180 लाभार्थ्यांना एक कोटी 41 लाखांचे अनुदानाचे वाटप करण्यात आल्याचे शेळके यांनी सांगितले . तसेच नुकतेच 457 लाभार्थी ना 54 लाख 84 हजारांचे अनुदान संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले आल्याचे ही शेळके यांनी सांगितले. पंचायत समितीच्या वतीने गोठा कॉंक्रिटीकरण, शेळी निवारा शेड आदींसाठी गरजू लाभार्थींनी कागदपत्रांची पूर्तता करून या विविध योजना चा लाभ घ्यावा. वैयक्तिक अनुदानाच्या विविध योजनेचे प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्या साठी तालुक्यातील जनतेने याचा लाभ घेण्याचे आवाहनही शेळके यांनी केले आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: The grant for Parner taluka was deposited in the bank