Minister Radhakrishna Vikhe Patil: अहिल्यानगर जिल्ह्यात अतिवृष्टी बाधितांना तातडीने मदत करा: पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील; प्रशासनास सूचना

Heavy Rain Havoc in Ahilyanagar: सध्या मदत उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यास प्रशासनाला सांगण्यात आले आहे. अतिवृष्टीने पाथर्डी तालुक्यातील करंजी येथे विविध ठिकाणी अडकलेल्या १५ व्यक्तींची, तसेच कासार पिंपळगाव येथील १६ लोकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले आहे.
Updated on

अहिल्यानगर: अतिवृष्टीने निर्माण झालेल्या संकटात नागरिकांना मदत उपलब्ध करून द्यावी. मोठ्या स्वरूपात पाणी आलेल्या नागरी वस्त्यामधील आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने यंत्रणा कार्यान्वित कराव्यात, अशा सूचना जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रशासनाला दिल्या.

