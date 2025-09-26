Radhakrishna Vikhe Patil: शासनाच्या सर्व विभागांनी एकत्र काम करावे : पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील;'पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान'

पाथर्डी: मागील ५०-६० वर्षांत झाला नाही एवढा मोठा पाऊस चालू वर्षी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पाथर्डी-शेवगाव तालुक्यांत एक लाख हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले आहे. नालाबंडिंग, पाझरतलाव, बंधारे, रस्ते, पूल यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शासनाचा सर्व खात्यांनी एकत्रितपणे काम करावे, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असल्याची माहिती पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.पालकमंत्री विखे पाटील यांनी आज पाथर्डी तालुक्यातील माळीबाभूळगाव, चांदगावरोड, कारेगाव येथील नुकसानीची पाहणी केली. त्यानंतर मोहटे गडावर जाऊन देवीचे दर्शन घेतले. गडावर अधिकाऱ्यांची त्यांनी बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. यावेळी आमदार मोनिका राजळे, जिल्हाधिकारी पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष भंडारी, प्रांताधिकारी प्रसाद मते, तहसीलदार डॉ. उद्धव नाईक, पोलिस निरीक्षक विलास पुजारी, पालिकेचे मुख्याधिकारी संतोष लांडगे आदी उपस्थित होते..विखे म्हणाले की, पाथर्डी तालुक्यात मोठा पाऊस झाला आहे. सध्या पावसाचा जो थेंब पडतो, तो वाहत असल्यामुळे काळजी घेणे गरजेचे आहे. मोठ्या पावसामुळे शेतातील काळी माती वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांचे भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. यावर मार्ग काढला जाईल, असेही ते शेवटी म्हणाले..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.आजच्या दौऱ्यात माजी जिल्हा परिषद सदस्य अर्जुनराव शिरसाट, माजी नगराध्यक्ष अभय आव्हाड, माजी उपसभापती विष्णुपंत अकोलकर, बंडू पठाडे, भगवान आव्हाड, अजय रक्ताटे, प्रतीक खेडकर उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.