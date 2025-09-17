Guardian Minister Radhakrishna Vikhe inspecting crop damage, suggests drone cameras for panchnama in Shevgaon-Pathardi.”

Sakal

अहिल्यानगर

Guardian Minister Radhakrishna Vikhe: शेवगाव-पाथर्डी तालुक्यातील पंचनाम्यासाठी ड्रोन कॅमेरे वापरा: पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे; नुकसानीची पाहणी

Guardian Minister inspects damage and orders modern survey methods: अमरापूर, फलकेवाडी, भगूर व जोहरापूर येथे विखे यांनी या भागातील पडझड झालेल्या घरे, जनावरांची गोठे व भुईसपाट झालेल्या कपाशी, तूर, ऊस, फळबागा आदी पिकांची पाहणी केली. यावेळी ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांनी महापुरात झालेल्या नुकसानीची कैफियत मांडली.
Published on

शेवगाव : शेवगाव - पाथर्डी तालुक्यातील पूरग्रस्त स्थितीच्या पाहणीत भयावह चित्र पहायला मिळाली. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पंचनामे करण्याची स्थिती सध्या नाही. अद्यापही पाणी असल्याने परिस्थिती खूप कठीण आहे. पंचनाम्यासाठी मनुष्यबळाची अडचण येऊ नये, यासाठी प्रसंगी ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर करण्यात यावा. अतिवृष्टी नसलेल्या भागातील कर्मचाऱ्यांना पंचनाम्यासाठी उपलब्ध करून द्यावे. अतिवृष्टी व पूरबाधीत क्षेत्रातील झालेल्या नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करा, असे आदेश पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला दिले.

