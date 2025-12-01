Radhakrishna Vikhe Patil: निवडणुकीत चुकीचा निर्णय घेऊ नका : पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील; उज्ज्वल भवितव्यासाठी भाजपला साथ द्या !

पाथर्डी : गल्ली ते दिल्ली भाजपची सत्ता असल्याने विरोधकांच्या हातात पालिकेची सत्ता दिल्यास शहराची अधोगती होईल, त्यामुळे चुकीचा निर्णय घेऊ नका. शहराच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी भाजपला साथ द्या, असे आवाहन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले. .श्रीगोंदे तालुका हादरला ! 'उक्कडगावमध्ये ट्रॅक्टर उलटून दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू'; माय-लेकी गंभीर जखमी, महिलेचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटला अन्...भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ अजंठा चौकात आयोजित प्रचार सभेत ते बोलत होते. या वेळी आमदार मोनिका राजळे, भाजप जिल्हाध्यक्ष दिलीप भालसिंग, नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार अभय आव्हाड, विनायक देशमुख, विवेक नाईक, युवराज पोटे, राहुल राजळे, सचिन कुसळकर, धनंजय बडे, डॉ. मृत्युंजय गर्जे, बंडू पाटील पठाडे, काशीबाई गोल्हार, बाबा राजगुरू आदी उपस्थित होते..विखे म्हणाले, की राजळे यांच्या नेतृत्वाखाली शहराचा मोठा विकास झाला आहे. राहाता पालिकेपेक्षा पाथर्डी पालिकेची इमारत अद्ययावत आहे. लोकसंख्या वाढल्याने नागरी समस्या वाढल्या आहेत. या समस्या सोडवण्यासाठी भाजपची सत्ता आणणे गरजेचे आहे. काही जण बुद्धिभेदाचे राजकारण करत आहे. राज्याची अधोगती करणाऱ्या जाणत्या राजाचा पक्ष व काँग्रेसचे अस्तित्व कुठे दिसत नाही. एक जरी निवडणूक झाली तर हे पक्ष संपून जातील. मोदी यांनी सुरु केलेली एकही योजना बंद केली नाही. ८० टक्के लोकांना मोफत अन्नधान्य देत आहेत. या योजनेवर टीका करणारेच पिशव्या घेऊन रेशन दुकानात जात आहेत. .देशाला आत्मनिर्भर फक्त मोदीच करू शकतात. जोपर्यंत देवाभाऊ मुख्यमंत्री आहेत, तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. राहुल गांधी यांनी बिहार निवडणुकीत व्होटरचा मुद्दा काढला, मात्र ६ जागांवर त्यांचे उमेदवार निवडून आले. मुंबई पालिकेतील केलेला भ्रष्टाचार बाहेर येऊ नये म्हणून ठाकरे बंधू एकत्र आले आहे. तालुक्यात आपण एमआयडीसी आणू तर महिला बचतगटाच्या उत्पादनाला व्यासपीठ मिळावे म्हणून मॉलची उभारणी करू. एक कोट रुपये खर्चाचा छत्रपती शिवरायांचा पुतळा उभा करू. प्रास्ताविक डॉ. मृत्युंजय गर्जे सूत्रसंचालन राजू सुरवसे तर आभार धनंजय बडे यांनी मानले..माेठी बातमी ! 'वाहनांच्या नूतनीकरण शुल्कात तिपटीने वाढ'; प्रमाणपत्रासाठीही दरवाढ लागू, वाहनधारकांवर भार वाढला.अभय आव्हाड यांना राजकीय वारसाआमदार मोनिका राजळे यांना विकासाचा ध्यास आहे. यावेळी अभय अभय आव्हाड यांना योग्य संधी त्यांनी दिली आहे. आव्हाड हे उमदे तरुण आहेत. मोठा राजकीय वारसा त्यांना आहे. चारित्र्य व कर्तृत्व संपन्न असा हा उमेदवार आहे, असेही विखे यावेळी म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.