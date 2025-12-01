अहिल्यानगर

Radhakrishna Vikhe Patil: निवडणुकीत चुकीचा निर्णय घेऊ नका : पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील; उज्ज्वल भवितव्यासाठी भाजपला साथ द्या !

Support BJP for Development: पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना “चुकीचा निर्णय घेऊ नका” असे आवाहन केले. विकासाच्या दृष्टीने योग्य दिशा देणारा पक्ष म्हणजे भाजप असून उज्ज्वल भवितव्यासाठी जनतेने भाजपला ठाम पाठिंबा द्यावा, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
Guardian Minister Radhakrishna Vikhe Patil addressing a public gathering during the election campaign.

Guardian Minister Radhakrishna Vikhe Patil addressing a public gathering during the election campaign.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाथर्डी : गल्ली ते दिल्ली भाजपची सत्ता असल्याने विरोधकांच्या हातात पालिकेची सत्ता दिल्यास शहराची अधोगती होईल, त्यामुळे चुकीचा निर्णय घेऊ नका. शहराच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी भाजपला साथ द्या, असे आवाहन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

Loading content, please wait...
Bjp
Ahmednagar
Radhakrishna Vikhe Patil
election
Appeal
district
Financial Support

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com