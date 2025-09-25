अहिल्यानगर

Harishchandragad Saptarangi: 'सप्तरंगी पुष्पोत्सवाने नटला हरिश्चंद्रगड परिसर'; विविध रंगांची फुलं वेधताहेत पर्यटकांचं लक्ष

Nature lovers explore Harishchandragad : रस्त्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. त्यानंतर सप्टेबर महिन्यात हरिश्‍चंद्रगडावर सप्तरंगी फुलांची चादर सर्वदूर पसरलेली दिसायला लागते. सह्याद्रीतील पुष्पोत्सव म्हटला की सर्वांच्या नजरेसमोर पहिल्यांदा येतो तो हरिश्चचंद्रगड.
Harishchandragad Dazzles with Saptarangi Flower Festival,

Harishchandragad Dazzles with Saptarangi Flower Festival,

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोले : हरिश्चंद्रगड सप्तरंगी रानफुलांनी बहरलेय. पावसाळा सुरू झाला की सह्याद्रीच्या पठारावर डोंगर उतारांवर छोटी-छोटी रानफुले फुलायला लागतात. विविध जातीची, रंगांची, आकाराची ही फुलं पर्यटकांचं लक्ष वेधून घेत आहेत.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
festival
Tourist
district
flower
Colorful Chariots

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com