Harishchandragad Saptarangi: 'सप्तरंगी पुष्पोत्सवाने नटला हरिश्चंद्रगड परिसर'; विविध रंगांची फुलं वेधताहेत पर्यटकांचं लक्ष

अकोले : हरिश्चंद्रगड सप्तरंगी रानफुलांनी बहरलेय. पावसाळा सुरू झाला की सह्याद्रीच्या पठारावर डोंगर उतारांवर छोटी-छोटी रानफुले फुलायला लागतात. विविध जातीची, रंगांची, आकाराची ही फुलं पर्यटकांचं लक्ष वेधून घेत आहेत..दरवर्षी पावसाळ्यात हरिश्चंद्रगड, भंडारदरा धरण परिसरात पर्यटक सहलीसाठी येतात. येथील निसर्गसौंदर्य सर्वांनाचा साद घालत असते. त्यामुळे पावसाळ्यात येथील सर्वच पर्यटनस्थळे पर्यटकांच्या गर्दीने हाउसफुल्ल होतात. रस्त्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. त्यानंतर सप्टेबर महिन्यात हरिश्चंद्रगडावर सप्तरंगी फुलांची चादर सर्वदूर पसरलेली दिसायला लागते. सह्याद्रीतील पुष्पोत्सव म्हटला की सर्वांच्या नजरेसमोर पहिल्यांदा येतो तो हरिश्चचंद्रगड. पुष्प पठारावर पाउस पडायला लागला की दर महिन्यात वेगवेगळी फुलं फुलायला लागतात. पाऊस पडायला सुरुवात झाली की जमिनीवर पडलेल्या बियांना, जमिनीतल्या कंदांना धुमारे फुटायला लागतात. जमीन हिरवीगार दिसायला लागते. पाऊस पडल्या पडल्या सर्वप्रथम हजेरी लावतात ती पाण कुसुमची फुलं. त्यानंतर काळी मुसळीची चांदणी सारखी दिसणारी पिवळी फुलं हजेरी लावतात. त्याच्या औषधी गुणधर्मामुळे ती मुळासकट उपटली जातात..आषाढात आमरी फुलते. आमरी म्हणजे इंग्रजीत ऑर्किड. ती येते तेंव्हा गवत जास्त वाढलेल नसते. त्यामुळे त्याची पांढरी सुंदर फुलं त्या हिरव्या गालिच्यावर उठून दिसतात. सोनकीची पिवळी धम्मक फुले फुलली की गडाला सोन्याची झळाळी आल्याचा भास होतो. सप्तरंगी फुलांनी हरिश्चंद्रगड परिसर फुलला आहे. लाल, पिवळी, गुलाबी, जांभळ्या फुलांनी गडावरील मनोहारी दृश्य टिपण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी होत आहे..हरिश्चंद्रगड पठार बेटावर नवरात्रीच्या स्वागतसाठी पिवळीधमक सोनकीने पठाराची शोभा वाढवली आहे. तिच्याबरोबरच गुलाबी, निळसर, पांढरी विविधरंगांची व विविध नावांची फुले तिला साथ देत आहे. पर्यटकांनी, निसर्गप्रेमींना हरिशचंद्रगड परिसराला भेट द्यावी.- भास्कर बादड, सरपंच, पाचनई.हरिश्चंद्र गड अभयारण्यात सोनकी, देव तुरडा, घाणेरी आदी २४ प्रकारची रानफुले फुलली आहेत. सोनकी मोठ्या प्रमाणात फुलल्यामुळे परिसरात पिवळी धमक फुलांची तोरणे दिसू लागली आहेत. नवरात्र प्रारंभाला या परिसरात वनस्पती अभ्यासक देखील येतात. विद्यार्थी, पर्यटक या परिसरात आपले कॅमेरे घेऊन जंगलात फुलांचा आनंद घेण्यासाठी येतात. वन विभाग याबाबत त्यांना मार्गदर्शन व माहिती देतो. सर्वांनी नियमांचे पालन करून पुष्पोत्सवाचा आनंद लुटावा.- डी. डी. पडवळ, वनक्षेत्रपाल.