Breaking News प्रियकराचं निर्घृणपणे कापलं शीर, व्हॅलेंटाईन डेपूर्वी उघडकीस आला थरार!

श्रीगोंदे : टाकळी कडेवळीत (ता. श्रीगोंदे) येथे शिर नसलेल्या मृतदेहाच्या गुन्ह्याची उकल पोलिसांनी सफाईदारपणे करीत पाच आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. बाईच्या प्रकरणावरून हा खून झाला आहे. टायगर नावाच्या मित्रासोबत कट रचून रमेश जाधव (कात्रज,पुणे) याचा खेळ खल्लास केला. दरम्यान यातील पाच आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या गुन्ह्याच्या वेळी मयत जाधव याचे शीर कापताना गावठी कट्ट्यातून फायरही करण्यात आल्याची खळबळजनक माहिती हाती आली आहे. या प्रकरणी श्रीगोंदे पोलिसांनी अतिशय नियोजनबद्ध तपास केला. यात महिलेसह तीन आरोपी आहेत. यातील दोन जणांना ताब्यात घेतले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार ते माळेगाव (ता. बारामती जि. पुणे) येथील रहिवासी आहेत. आरोपींनी पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, मयत रमेश जाधव हा एका महिलेला जाणीवपूर्वक त्रास देत होता. या त्रासाला कंटाळून त्याला संपविण्याचा डाव तिने टायगर नावाच्या मित्रासोबत रचला. त्याला आणखी एका मित्राने साथ दिली. असा केला प्लॅन रमेश जाधव याला जमीन खरेदी विक्री घेण्याचा छंद होता. याच उद्देशाने त्या महिलेने त्याला पुण्यातून बाहेर काढून टाकळी कडेवळीत या गावाकडे शेत जमीन विकत घेण्याच्या बहाण्याने आणले. तेथे शेतकरी म्हणून टायगर व एक दुसरा साथीदार उभा केला होता. तेथे आल्यानंतर जाधव याला शंका आल्याने तो तिथून निघून जाण्याचा प्रयत्न करू लागला. त्याच वेळी त्यातील एका आरोपीकडे गावठी कट्टा होता. गोळीबाराचा प्रयत्न त्या गावठी कट्टयातून हवेत गोळीबार करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे रमेश जाधव घाबरला व पळून जाऊ लागला. मात्र, टायगरसह ती महिला आणि एका साथीदारांनी रमेशला धरले. तिथे जीवे मारले. निर्घृणपणे कापले शीर नंतर त्याची ओळख पटू नये म्हणून त्याचे शीर कापण्यात आले. जाधव याला तेथे खड्डा खोदून पुरले. शीर कापण्यासाठी वापरलेले शस्त्र आणि शीर घेऊन ते परतीच्या प्रवासाला निघाले. खेड (ता. कर्जत) येथे एका पाण्याच्या प्रवाहात ते धारदार शस्त्र टाकून देण्यात आले. परत सिद्धटेक शिवारात येऊन ते कापलेले मुंडके एका जागेवर नेऊन पुरले. हेही वाचा - दादा म्हणाले, थांबा तुमचे धोतरच फेडतो यांनी लावला तपास हा सगळा तपास श्रीगोंदे पोलिसांनी पोलिस निरीक्षक रामराव ढिकले, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक तेजनकर व त्यांच्या पथकाने अतिशय शांत डोक्याने केला. हा प्रकार प्रेमातून घडला असल्याची पोलिसांची शक्यता आहे. बाटली अन शर्टावरून लागला तपास घटनास्थळी सापडलेली रिकामी पाण्याची बाटली मयत रमेश जाधव यांच्या अंगावरील शर्टवर टेलरचा लोगो होता. या दोन गोष्टींसह यातील दोन आरोपींकडून अतिशय पद्धतशीरपणे काढलेल्या माहितीतून हा गुन्हा उघड झाल्याची माहिती आहे. या बाबत पोलीस जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील ही अधिकृत माहिती देणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.

Web Title: He cut off the young man's head for friendship