TET Exam : “माझी परीक्षा महत्त्वाची की लग्न?”; मुलाच्या प्रश्नाने हतबल पित्याच्या डोळ्यात अश्रू, नेमकं काय घडलं?

शिर्डी : ‘तुम्हाला माझी परीक्षा नाही तर लग्नाला हजर राहणे महत्वाचे वाटते का ? माझी परीक्षा हुकली तर मी काय करू ते सांगा ? हे प्रश्न मुलाने मोबाईलवरून विचारल्यामुळे वडील अक्षरशः हादरून गेले. नगर- कोपरगाव महामार्गावरील वाहतूक कोंडीत सापडलेल्या मुलाला आपण काहीच मदत करू शकत नाही, या भावनेने वडीलांच्या डोळ्यात मात्र अश्रू तराळले. .Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...रविवारी (ता. २३ ) सकाळी साडेनऊच्या सुमारास राहाता तालुक्यातील रूई येथील माध्यमिक शिक्षक अक्षय राजेंद्र गायकवाड टीईटी परीक्षा देण्यासाठी एसटी बसने अहिल्यानगरकडे निघाले. कोल्हार येथून अन्य दोन सहकारी शिक्षक परीक्षा देण्यासाठी बसमध्ये चढले. बस राहुरीपर्यत आली मात्र मुळा नदीच्या पुलाजवळ वाहतूक कोंडीत सापडली. तासभर बस एकाच जागी उभी. पुढे वाहनांच्या लांबलचक रांगा. दुपारचा एक वाजत आला. कोंडी दूर होण्याची चिन्हे दिसेनात. गायकवाड यांनी वडिलांना फोन केला. .मोटारसायकलवरून मला सोडण्यासाठी राहुरीला येता येईल का ? अशी विचारणा केली. त्यावेळी वडील एका विवाह समारंभात होते. वडीलांकडून मदत मिळण्याची शक्यता नाही, हे लक्षात येताच अक्षय म्हणाले ‘‘तुम्हाला लग्न महत्वाचे की माझी परीक्षा महत्वाची ? मुलाच्या या प्रश्नाने वडील राजेंद्र गायकवाड हादरून गेले. आपण मुलाला मदत करू शकत नसल्याची भावना निर्माण झाल्याने त्यांच्या डोळ्यात अश्रू आले..शेवटी या शिक्षकांनी राहुरी विद्यापीठापर्यत पायी जायचे आणि अहिल्यानगर येथे जायला अन्य साधन मिळते का ? याची चाचपणी करण्याची निर्णय घेतला. तिघेही दमछाक होईपर्यत चालत तेथपर्यत पोचले. त्यांना नशिबाची साथ मिळाली. वाहतूक कोंडी कमी झाली अन सोडून दिलेली बस त्यांना घेऊन अहिल्यानगरकडे निघाली. हे तिघे परीक्षा केंद्रापर्यंत पोचले, त्यावेळी पेपर सुरू होत असल्याची बेल खणाणली..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...मुलावर आणि त्याच्या सोबतच्या दोन शिक्षकांवर जो प्रसंग आला तो कुणावरही येऊ शकतो. सकाळी साडेनऊ वाजता कोपरगाव येथून निघालेली बस दुपारी अडीच वाजता अहिल्यानगरला पोचते, याला काय म्हणायचे ? या नित्याच्या वाहतूक कोंडीमुळे सामान्य जनतेला किती समस्यांना तोंड द्यावे लागते, याचे हे उदाहरण आहे.- राजेंद्र गायकवाड, कोपरगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.