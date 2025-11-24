TET Exam : “माझी परीक्षा महत्त्वाची की लग्न?”; मुलाच्या प्रश्नाने हतबल पित्याच्या डोळ्यात अश्रू, नेमकं काय घडलं?

अहिल्यानगर

Emotional Twist: लग्नाची तारीख आणि मुलाची परीक्षा एकाच दिवशी आल्याने घरात संभ्रमाचे वातावरण होते. कुटुंबातील काही जणांनी लग्न पुढे ढकलावे असा सल्ला दिला, तर काहींनी परीक्षेचे महत्त्व अधोरेखित केले. अखेर कुटुंबाने मुलाची परीक्षा सर्वात महत्त्वाची असल्याचा निर्णय घेत लग्नाची तारीख बदलण्याचा निर्णय घेतला.
शिर्डी : ‘तुम्हाला माझी परीक्षा नाही तर लग्नाला हजर राहणे महत्वाचे वाटते का ? माझी परीक्षा हुकली तर मी काय करू ते सांगा ? हे प्रश्न मुलाने मोबाईलवरून विचारल्यामुळे वडील अक्षरशः हादरून गेले. नगर- कोपरगाव महामार्गावरील वाहतूक कोंडीत सापडलेल्या मुलाला आपण काहीच मदत करू शकत नाही, या भावनेने वडीलांच्या डोळ्यात मात्र अश्रू तराळले.

