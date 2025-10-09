अहिल्यानगर

Sakal Relief Fund:'विद्यार्थ्यांकडून खाऊचे पैसे पूरग्रस्तांसाठी'; विळदमधील ‘जलशुद्धीकरण’ शाळेकडून सकाळ रिलिफ फंडसाठी निधी

Heartwarming Gesture: जिल्हा परिषदेची ही शाळा गवळीवाडा, जलशुद्धीकरण परिसरात आहे. चौथीपर्यंत असलेल्या या शाळेतील भिंती बोलक्या आहेत. शिक्षकांनी अत्यंत सुंदर पद्धतीने शाळा सजविलेली आहे. पाढे, जोडाक्षरे, डिजिटल यंत्रणेद्वारे शिक्षण आदींमुळे येथील पट चांगला आहे.
“Students of Jalshuddhikaran School, Vildam donate their snack money to Sakal Relief Fund, setting an inspiring example of compassion.”

“Students of Jalshuddhikaran School, Vildam donate their snack money to Sakal Relief Fund, setting an inspiring example of compassion.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अहिल्यानगर: पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी निधी जमा करण्याचा मनोदय शाळेतील शिक्षकांनी व्यक्त केला. तेव्हा मुले, पालकही त्यामध्ये सहभागी झाले. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या खाऊचे पैसे दिले. काही मुलांनी तर आपली छोटीशी ‘मनी बॅंक’ फोडून त्यातील निधी दिला. शिक्षकांनीही आपल्या पगारातील रक्कम त्यामध्ये टाकून निधी सकाळ रिलिफ फंडासाठी देऊन एक आदर्श निर्माण केला.

Loading content, please wait...
Ahmednagar
rain
student
Sakal
Donation
district
rain damage crops
flood relief fund
Social Awareness

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com