Sakal Relief Fund:'विद्यार्थ्यांकडून खाऊचे पैसे पूरग्रस्तांसाठी'; विळदमधील ‘जलशुद्धीकरण’ शाळेकडून सकाळ रिलिफ फंडसाठी निधी

अहिल्यानगर: पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी निधी जमा करण्याचा मनोदय शाळेतील शिक्षकांनी व्यक्त केला. तेव्हा मुले, पालकही त्यामध्ये सहभागी झाले. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या खाऊचे पैसे दिले. काही मुलांनी तर आपली छोटीशी ‘मनी बॅंक’ फोडून त्यातील निधी दिला. शिक्षकांनीही आपल्या पगारातील रक्कम त्यामध्ये टाकून निधी सकाळ रिलिफ फंडासाठी देऊन एक आदर्श निर्माण केला..विळद येथील जलशुद्धीकरण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षकांनी हा उपक्रम राबविला. मुख्याध्यापक संजय बोरुडे, शिक्षिका अर्चना बोरुडे यांनी या सामाजिक उपक्रमासाठी पुढाकार घेतला. शिक्षिका अर्चना बोरुडे यांनी त्यांच्या पगारातील पाच हजार रुपये, तसेच विद्यार्थ्यांनी जमविलेले दीड हजार असे साडेसहा हजार रुपये सकाळ रिलिफ फंडसाठी दिला. ‘सकाळ’चे वृत्तसंपादक मुरलीधर कराळे यांनी हा धनादेश स्वीकारला..जिल्हा परिषदेची ही शाळा गवळीवाडा, जलशुद्धीकरण परिसरात आहे. चौथीपर्यंत असलेल्या या शाळेतील भिंती बोलक्या आहेत. शिक्षकांनी अत्यंत सुंदर पद्धतीने शाळा सजविलेली आहे. पाढे, जोडाक्षरे, डिजिटल यंत्रणेद्वारे शिक्षण आदींमुळे येथील पट चांगला आहे. शिक्षकांनी स्वतः खर्च करून शाळेला यापूर्वी अनेकदा रंगरंगोटी, शालेय साहित्यांची खरेदी केली आहे. औद्योगिक वसाहतीतील सण फार्मा कंपनीच्या सहकार्याने सुंदर इमारत उभारण्यात आली आहे. या शाळेने राबविलेल्या हा उपक्रम कौतुकास्पद ठरला आहे..इंग्रजी माध्यमाची मुले जिल्हा परिषद शाळेतशाळेत शिकविण्याच्या चांगल्या पद्धतीमुळे पहिली, दुसरीचीही मुले चांगले वाचन करतात. अक्षर सुधारणेसाठी विशेष प्रयत्न केले जातात. मुलांची प्रगती पाहून अनेक पालकांनी इंग्रजी माध्यमात टाकलेली आपली मुले तेथून काढून जिल्हा परिषदेच्या असलेल्या या शाळेत घातली असल्याचे पालकांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.