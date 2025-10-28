Akole News: 'अकोले तालुक्यातील हातातोंडाशी आलेले भात पीक पावसाने हिरावले'; नुकसान भरपाई देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

अकोले : अकोले तालुक्यातील पश्चिम भागात भात काढणीला सुरुवात झाली असताना गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे भात पिकांचे नुकसान झाले आहे. आधीच रोगांचा प्रादुर्भाव व आता पावसाच्या तडाख्याने भात पिकांचे नुकसान झाल्याने बळीराजा हतबल झाला आहे. दरम्यान, नुकसानग्रस्त भात पिकांचे पंचनामे करून तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. .MLA Amol Khatal: 'आमदार अमोल खताळांच्या भेटीने शेतकरी भारावले'; लोहारे-मिरपूर आठवडे बाजारास भेट; ग्रामस्थ, व्यापाऱ्यांशी संवाद.तालुक्यात भात हेच प्रमुख पीक असून, यावरच शेतकऱ्यांचे वर्षभराचे आर्थिक गणित अवलंबून असते. भात पोसण्याच्या अवस्थेत असताना रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने भात पिकाचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर आता कातळापूर, माळेगाव, रतनवाडी, घाटघर, खोऱ्यात सध्या भात काढण्याची लगबग सुरू आहे. .मात्र, ऐन लक्ष्मीपूजन व भाऊबीजेच्या दिवशी, तसेच शनिवारी (ता. २५), रविवारी (ता. २६) झालेल्या जोरदार पावसामुळे कापून टाकलेले भात पीक भिजल्याने खराब झाले आहे. काही ठिकाणी शेतात उभे असलेले भात पीक आडवे झाले, तर काही ठिकाणी दाणे झडून गेल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शिरपुंजे येथील गंगाराम धिंदळे, सखाराम गोंदके, वसंत सुकटे, रावजी मधे आदी शेतकऱ्यांचे कापलेले भात भिजले आहे. त्यामुळे लागवड खर्च निघेल की नाही, याचीही शाश्वती नाही..दरम्यान, हातातोंडाशी आलेला घास पावसाने हिरावल्याने शासनाने नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे करून भरपाई द्यावी, अशी मागणी माजी उपसरपंच धोंडिबा खाडे व ग्रामपंचायत सदस्य बाळासाहेब रोंगटे यांनी केली आहे..Ahilyanagar Accident: भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू; सोनई-राहुरी रस्त्यावरील घटना, वडील व मुलीवर काळाचा घाला.. .पावसाने शेतकऱ्याने दिलासा देणारी हजेरी लावली. मात्र, पीक तयार झाल्यानंतरही मॉन्सूनचा मुक्काम वाढल्याने अवकाळी पावसात तयार झालेले शेतातील भातपीक काही ठिकाणी आडवे झाले, तर काही ठिकाणी पाणी साचल्यामुळे कापणीला अडचणी निर्माण झाल्या. अकोले तालुक्यात भात शेतीचे मोठ्या प्रमाणात पीक घेतले जाते. गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाने अचानक हजेरी लावल्याने भात पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. लवकर पंचनामे करून शेतकऱ्यांनी सरसकट मदत द्यावी.-वैभव पिचड, माजी आमदार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.