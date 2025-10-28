अहिल्यानगर

Akole News: 'अकोले तालुक्यातील हातातोंडाशी आलेले भात पीक पावसाने हिरावले'; नुकसान भरपाई देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

Rain Wreaks Havoc on Paddy Fields in Akole: आधीच रोगांचा प्रादुर्भाव व आता पावसाच्या तडाख्याने भात पिकांचे नुकसान झाल्याने बळीराजा हतबल झाला आहे. दरम्यान, नुकसानग्रस्त भात पिकांचे पंचनामे करून तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
Rain-damaged paddy field in Akole taluka; farmers demand compensation for heavy crop loss.

Rain-damaged paddy field in Akole taluka; farmers demand compensation for heavy crop loss.

सकाळ वृत्तसेवा
अकोले : अकोले तालुक्यातील पश्चिम भागात भात काढणीला सुरुवात झाली असताना गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे भात पिकांचे नुकसान झाले आहे. आधीच रोगांचा प्रादुर्भाव व आता पावसाच्या तडाख्याने भात पिकांचे नुकसान झाल्याने बळीराजा हतबल झाला आहे. दरम्यान, नुकसानग्रस्त भात पिकांचे पंचनामे करून तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

