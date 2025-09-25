Ahilyanagar Rain update: 'अहिल्यानगर जिल्ह्यात अतिवृष्टी'; शंभुराज देसाईंकडून नुकसानीची पाहणी', चिलवडीकरांशी साधला संवाद

राशीन: राज्यासह जिल्ह्यात अतिवृष्टीने निर्माण झालेल्या नैसर्गिक संकटाचे गांभीर्य राज्य सरकारने घेतले असून, सर्व मंत्री जनतेत जाऊन परीस्थिती जाणून घेत आहेत. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे आणि वाहून गेलेल्या शेतीचे तातडीने पंचनामे करा, जे रस्ते नियोजनात नाहीत. मात्र, लोकांच्या दळणवळणासाठी आवश्यक असलेल्या ठिकाणी पूल द्या, अशा सूचना प्रशासनास देत पर्यटनमंत्री शंभुराज देसाई व जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चिलवडी, होलेवाडी (ता. कर्जत) येथील नुकसानीची आज (ता.२४) पाहणी केली. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, पोलिस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, प्रांताधिकारी नितीन पाटील, तहसीलदार गुरू बिराजदार, युवक नेते संग्राम पाटील, शहाजी राजेभोसले, धनंजय मोरे, राजेंद्र गुंड, अंबादास पिसाळ, काकासाहेब तापकीर, डॉ. विनायक जगताप, विक्रम राजेभोसले, भाजपचे सुनील काळे, पांडुरंग भंडारे, शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख नितीन तोरडमल, बापूसाहेब नेटके, कल्याण नवले, संभाजी लोंढे यांच्यासह स्थानिक ग्रामस्थ उपस्थित होते..या भागातून जाणाऱ्या कुकडी कालव्याच्या रुंदीकरणाचे आणि मजबुती करणाचे काम तातडीने सुरू करण्याचे आदेश विखे यांनी कुकडी प्रकल्पाच्या अधीक्षक अभियंत्यांना दिले. होलेवाडी, चिलवडी आणि नवलेवस्ती येथे अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करून मंत्री विखे आणि देसाई यांनी ग्रामस्थांच्या व्यथा ऐकल्या. प्रामुख्याने कुकडी कालव्याच्या आवतीभोवती झालेले अतिक्रमण आणि भराव खचल्याने कालव्यातून मोठ्या प्रमाणात आलेले पाणी शेजारच्या वाड्या-वस्त्यांपर्यंत आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे व ग्रामस्थांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होतात. ही बाब ग्रामस्थांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली..यावेळी कुकडी कालव्याच्या अधीक्षक अभियंता अहिरराव यांना तातडीने या कामाचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. अन्य काही कामे ही जलसंधारण विभागाशी संबंधित असल्याने यासंदर्भात विभागाचे अभियंता गायमुखे यांनी गांभीर्याने निर्धारित वेळेत याबाबत प्रस्ताव तयार करावेत. त्यालाही मान्यता लगेच देत असल्याचे मंत्री विखे यांनी सांगितले..कमी लोकसंख्येची वस्ती असली, तरी अनेक वर्षे पुलाची मागणी पूर्ण झाली नाही, या तक्रारीचे गांभीर्य घेऊन पुलाच्या कामासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी आणि कार्यकारी अभियंता यांनी समन्वयाने काम करावे, असेही ते म्हणाले..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.अधिकचे मनुष्यबळ वापराझालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत. अधिकचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून हे पंचनामे तातडीने पूर्ण करावेत, मदतीपासून कोणीही वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना देसाई व विखे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.