अहिल्यानगर

Bhandardara Rain: सह्याद्रीच्या कुशीत पावसाचा जोर; भंडारदरा धरण २१.५४ टक्के भरले, जिल्ह्याची ‘चेरापुंजी’ पुन्हा ओली

Sahyadri hills monsoon rain brings relief to farmers: सलग तीन दिवसांच्या पावसाने भंडारदरा धरणात नव्या पाण्याची भर, प्रवरा नदी पुन्हा वाहती; शेतकऱ्यांमध्ये दिलासा आणि समाधान
Sahyadri Rains Intensify; New Water Inflow Raises Bhandardara Reservoir Storage

Sahyadri Rains Intensify; New Water Inflow Raises Bhandardara Reservoir Storage

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोले : सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या भंडारदरा धरण परिसरात मागील तीन दिवसांपासून पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यात पावसाने चांगलाच जोर धरला आहे. त्यामुळे भंडारदरा धरणात नव्या पाण्याची आवक सुरू झाली. शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

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