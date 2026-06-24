Bhandardara Rain: सह्याद्रीच्या कुशीत पावसाचा जोर; भंडारदरा धरण २१.५४ टक्के भरले, जिल्ह्याची ‘चेरापुंजी’ पुन्हा ओली

अकोले : सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या भंडारदरा धरण परिसरात मागील तीन दिवसांपासून पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यात पावसाने चांगलाच जोर धरला आहे. त्यामुळे भंडारदरा धरणात नव्या पाण्याची आवक सुरू झाली. शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.जिल्ह्याची चेरापुंजी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भंडारदरा परिसरात सलग तीन दिवसांपासून हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडत आहे. रतनवाडी आणि घाटघर परिसरातही पावसाचा जोर कायम आहे. रतनवाडी येथील अमृतवाहिनी प्रवरा नदी पुन्हा वाहती झाली. घाटघर परिसरातील ओढे-नालेही प्रवाहित झाल्याने भंडारदरा धरणात नव्या पाण्याची भर पडू लागली आहे..यंदा मान्सूनने १५ दिवस उशिरा हजेरी लावल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली होती. मात्र, आता पावसाला सुरवात झाल्याने आदिवासी भागातील शेतकरी शेतीच्या मशागतीच्या कामाला लागल्याचे चित्र आहे..सततच्या पावसामुळे भंडारदरा धरणात १९ दलघफू नव्या पाण्याची आवक झाली. सध्या धरणात २,३६४ दलघफू पाणीसाठा आहे. धरण २१.५४ टक्के भरले आहे. विशेष म्हणजे, मागील वर्षी याच दिवशी धरणात ४,६५२ दलघफू पाणीसाठा उपलब्ध होता..भंडारदरा परिसरात सध्या आकाश ढगाळ असून, आगामी काही दिवसांत सततधार पावसाची शक्यता असल्याचे स्थानिक जाणकारांचे मत आहे. निळवंडे धरणात सध्या १,५६० दलघफू पाणीसाठा असून, अद्याप कोणतीही लक्षणीय नवीन आवक झालेली नसल्याची माहिती उपलब्ध झाली..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...मंडळात पडलेले पाऊसगत २४ तासांत भंडारदरा येथे २३ मिमी, घाटघर येथे २२ मिमी, पांजरे येथे ३७ मिमी, रतनवाडी येथे २३ मिमी आणि वाकी येथे २३ मिमी पावसाची नोंद झाल्याची माहिती भंडारदरा धरण शाखेचे शाखाधिकारी सागर ढोकणे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.