अहिल्यानगर

Ahilyanagar News: अहिल्यानगरमध्ये मुसळधार! 'पुरात वाहून गेलेल्या तरुणाचा मुत्यू'; कामावरून घरी येत हाेता अन्..

Torrential Rains in Ahilyanagar: वाळुंज पारगाव परिसरातील मेंडका नदीला आलेल्या पुराच्या पाण्यात प्रथमेश साळवे (वय २१) हा तरुण वाहून गेल्याने त्याचा मुत्यू झाला. ग्रामस्थांनी सायंकाळच्या सुमारास पाण्यात बुडालेल्या प्रथमेशचा मृतदेह शोधला असून, उत्तरीय तपासणीसाठी तो जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे.
Torrential rains in Ahilyanagar sweep away a young man; rescue operations underway in flood-affected areas.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नगर तालुका: नगर तालुक्यात रविवारी (ता.१४) रात्रीपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे वाळुंज पारगाव परिसरातील मेंडका नदीला आलेल्या पुराच्या पाण्यात प्रथमेश साळवे (वय २१) हा तरुण वाहून गेल्याने त्याचा मुत्यू झाला.

