Ahilyanagar Rain Update: ‘देवा’ धाव पाव रे... बुडाले शिवार, गायी-गुरे! ; अहिल्यानगरसह तीस जिल्ह्यांत अतिवृष्टीने पन्नास लाख हेक्टरवरचे नुकसान

-प्रकाश पाटीलमहाराष्ट्रातील बळीराजा पुन्हा एकदा अस्मानी संकटांचा सामना करीत आहे. पावसाने अवघ्या संसाराचाच राडा झाला. मराठवाडा आणि अहिल्यानगरसह तीस जिल्ह्यांत अतिवृष्टीने पन्नास लाख हेक्टरवरचे नुकसान झाले. त्यापैकी एकट्या अहिल्यानगर जिल्ह्यात अडीच लाख हेक्टरहून अधिक शेतीचे नुकसान झाले आहे. हानी भरून न येणारी आहे. दोन हजार दोनशे कोटी सरकारने मंजूर केले. कधीही अनुभवला नाही, असा पाऊस लोकांनी पाहिला. पशुधनाबरोबरच घरांची पडझड झाली आहे. जिरायती आणि बागायती शेती उद्ध्वस्त झाली. जीवित हानीही झाली. .जिल्ह्यातील पाथर्डी, शेवगाव, जामखेड, कर्जत, नेवासे तालुक्याला अतिवृष्टीचा फटका बसला. या भागातील 'सकाळ'च्या बातमीदारांचे म्हणणे असे आहे, की असा पाऊस आम्ही यापूर्वी कधी पाहिला नाही. सगळंचं भयावह आहे, असं म्हणतात 'सुका नको, तर ओला दुष्काळ परवडला' पण, आजची परिस्थिती पाहिली, तर ओला दुष्काळही परवडणारा नाही, असे चित्र जिल्ह्यात आहे. रस्ते खचले आहे. शेती वाहून गेली आहे. विजेचे खांब कोसळून पडले. पिके जमीनदोस्त झाली. आपल्या शेताची झालेली दशा पाहवत नाही. होत्याचं नव्हतं झालंय..पंढरीच्या विठ्ठलाची वारी झाली. विठ्ठलाला साष्टांग दंडवत घालून गावाकडं परतलेला शेतकरी म्हणत होता, ''बा, विठ्ठला असंच सुखी ठेव रे! काही कर पण शेतीवर संकट आणू नको!'' पण, नाही झालं तसं. अस्मानी संकट पुन्हा घोंघावत आलं. त्यानं सगळंच पाण्याबरोबर नेलं. ज्यांच्यावर पोराबाळासारखं प्रेम केले. जीव लावला ते जित्राबही त्यानं डोळ्यादेखत ओढून नेली. उघड्या डोळ्यानं पाहण्याशिवाय तरी काय होतं आमच्या हातात. धो-धो कोसळणारा पाऊस घराचा उंबराही ओलांडून देत नव्हता. हे सगळं चित्र शेतकऱ्यानं पाहिलं. ज्या शेतीवर गाई, म्हशी, शेळ्या, कोंबड्या जगत होत्या. ते वाहून गेलं. संसार उघड्यावर पडला, हे चित्र मराठवाड्यासह अहिल्यानगर जिल्ह्यातीलही..अस्मानी संकटानंतर सरकार मदतीला धावले. जाहीर केलेली मदत अन् नुकसानीचा कधीच मेळ घालता यायचा नाही. लोकप्रतिनिधी दौरे करीत आहेत. शेतकऱ्याला मदतीचा हात पुढे करीत आहेत. हे स्वागतार्ह आहे. आपल्या मराठी संस्कृतीचा म्हणूनच अभिमान वाटतो की राज्यावर कोणतेही संकट येऊ द्या. सगळे मिळून मदतीला धावतात. जातपात, धर्म, पक्षभेद विसरून संकटातील प्रत्येकाचे अश्रू पुसण्याबरोबरच मदतीचा हात पुढे केला जात आहे. पुराच्या पाण्यात जात वाहून गेली आणि फक्त माणुसकी शिल्लक राहिली..दुसरी एक गोष्ट महत्त्वाची ती ही की केवळ सरकारनेच मदत करावी, ही भूमिकाही योग्य वाटत नाही. विविध क्षेत्रांतील प्रत्येक माणसाने आपला इतर खर्च कमी करून पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावलं पाहिजे. काही मंडळी यामध्ये राजकारण करीत आहेत. ते थांबले पाहिजे. ही भांडणं करण्याची वेळ नाही, तर जगाच्या पोशिंद्याला पुन्हा ताठ मानेने उभे करण्याची वेळ आहे, तसेच संकटातील आपल्या माणसांना मदत करताना थोडं भानही ठेवलं पाहिजे. जसं की जुनं तसेच वापरून झालेल्या वस्तू देवू नका. नवीन वस्तू द्या. द्यायचं आहे म्हणून उपकार केल्यासारखे जे घरात अडगळीत पडले आहे, तेही देऊ नका. त्यापेक्षा मदत नाही केली तरी चालेल. कारण शेतकरीही नेहमीच ताठ मानेने जगत आला. त्याला संकटं काही नवी नाहीत. हे संकटही निघून जाईल. तो पुन्हा उभा राहील, यावर विश्र्वास आहे..फोटोसेशन बंद करा!नामदार, खासदार, आमदार, राजकीय पक्षाचे नेते दौरे करीत आहेत. पाहणी करीत आहेत, हे चांगलेच आहे. पण, त्यांनी आता फोटोसेशन तातडीने थांबविले पाहिजे. जी सरकारी यंत्रणा आहे, त्यांना त्यांचे काम करू दिले पाहिजे. लोकप्रतिनिधींच्या दौऱ्यामुळे मदतीत अडचण निर्माण होऊ शकते. सरकारतर्फे पंचनामे सुरू होतील. सरकारी यंत्रणा बांधावर जाईल. त्यांना पाहणी करू द्या ते आपला अहवाल उत्तमच देतील. त्यानंतर शेतकऱ्याला मदत मिळणे सोपे जाईल. आम्ही संकटातील शेतकऱ्याच्या मदतीला कसे धावलो, हे फोटोतून दाखविण्याची ही वेळ नाही हे लोकप्रतिनिधींनी थोडं लक्षात घ्यावं, असं वाटतं..महसूल यंत्रणेलाही अधिकारशेवगाव, पाथर्डी, कर्जत-जामखेड किंवा जेथे जेथे फटका बसला आहे. तेथे तातडीची सरकारी मदत मिळत आहे, असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. म्हणजे घर पडल्यास दहा हजार, मृत्यू झाल्यास चार लाख दिले जातात, ते अधिकार स्थानिक महसूल प्रशासनाला आहेत. त्यासाठी सरकारच्या आदेशाची गरजही नसते. सरकारबरोबरच कॉर्पोरेट जगत, स्वयंसेवी संस्था, नोकरदार, दुकानदार, व्यापारी, उद्योजक, विविध पक्षांचे नेते कार्यकर्त्यांनी स्वत:च्या खिशात हात घालून मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे. हेच त्यांचे कर्तव्य आहे..साखरसम्राटांनी पुढे यावेजिल्ह्यातील पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कारखान्याने पूरग्रस्तांसाठी एक कोटी निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. साईबाबा संस्थानने १ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली, हे स्वागतार्ह आहे. वास्तविक अहिल्यानगर जिल्हा साखरसम्राट आणि शिक्षण सम्राटांचा म्हणून ओळखला जातो. ज्या बळीराजाच्या जिवावर साखरसम्राट मोठे झाले. कोटींच्या गाड्या आल्या. इमले उभे राहिले. हे लक्षात घेताना हे सगळं शेतकऱ्यांमुळे झालेले आहे, हे शेतकऱ्यांच्या संकटात त्यांनी लक्षात घ्यायला हवं. आता वेळ आली आहे, शेतकऱ्याला मदत करण्याची आणि आधार देण्याची. जर विखे कारखाना एक कोटी रुपये देतो तर जिल्ह्यातील थोरात, काळे, कोल्हे, गडाख, राजळे, तनपुरे, पवार, नागवडे, पाचपुते, जगताप आदी साखरसम्राटांनी विखेंचा आदर्श घेऊन संकटातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे. आता हीच वेळ आहे, त्यांना मदत करण्याची आणि त्यांचे अश्रू पुसण्याची. देवा धाव पाव रे... बुडाली गायी-गुरे.. 