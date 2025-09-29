Nagar Rain Update:'नगर तालुक्यातील बाराही मंडलांमध्ये अतिवृष्टी'; ३५ हजार हेक्टर शेतजमिनीचे नुकसान, सर्व तलाव ओव्हर-फ्लो, पूरपरिस्थितीचा धोका

नगर तालुका : नगर तालुक्यातील बाराही महसूल मंडळामध्ये अतिवृष्टी झाली असून सर्व तलाव पुढे नाले तुडुंब भरून ओव्हर फ्लो झाले आहेत. प्रचंड पावसाच्या पाण्यामुळे जमिनीवरील कांदा, सोयाबीन, कपाशी तूर तसेच इतर पिके सपाट झाली असून जमिनी खरडून गेल्या आहेत. फळबागांमध्ये पाणी साचल्यामुळे यंदाचा फळांचा हंगाम संपण्याच्या मार्गावर आहे. रात्री आणखी पाऊस झाला तर मोठे तलाव भरून त्याखालील छोटे बंधारे फुटण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. प्रशासन अलर्ट मोडवर आहे. शनिवारी रात्रीपासून रविवार पर्यंत रविवारी सकाळपर्यंत पडलेल्या पावसात कुठलीही जीवित हानी झाली नसून शेतीचे मात्र प्रचंड नुकसान झाले आहे. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.या महिन्यात सरासरीच्या दोनशे टक्के पाऊस पडल्यामुळे शेत पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. नगर तालुक्यातील नालेगाव ७१, सावेडी ११५, कापूरवाडी ८७, केडगाव ७६, भिंगार ७१, नागापूर १२२, जेऊर १००, चिचोंडी पाटील १३५, वाळकी ८०, चास ६८, रुईछत्तीशी ९३, नेप्ती ८१ मिलिमीटर पाऊस पडला आहे. प्रथमच बाराही महसूल मंडळामध्ये अतिवृष्टी झाल्यामुळे प्रशासनाची प्रचंड धावपळ झाली आहे. गर्भगिरी डोंगर रांगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्यामुळे पिंपळगाव माळवी, कापूरवाडी, भातोडी पारगाव तलावामधून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग झाला आहे. पिंपळगाव माळी तलावाचे पाणी सीना नदीला मिळाल्यामुळे रात्रीच्या सुमारास नगर शहरातून वाहणाऱ्या सीना नदीला महापूर येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ऐतिहासिक पारगाव भातोडी तलाव पूर्ण क्षमतेने भरला आहे. .डोंगररांगा मधील आगडगाव, देवगाव, टोकेवाडी , रतडगाव, बारदारी, मेहेकरी, सोनेवाडी पूर्ण भरले आहे. भातोडी तलावातील सांडव्यातून पाणी पूर्ण क्षमतेने खाली नदी नदीपात्रात येत असल्याने मेहेकरी नदीने उग्र स्वरूप धारण केले आहे. त्यामुळे भातोडी, चिंचोडी पाटील, आठवड या गावातील वाड्या वस्त्या व स्थानिक नागरिकांना खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे. कापूरवाडी तलाव लगतच्या सांडव्याला मोकळी वाट करून दिल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विसर्ग झाल्यामुळे नागरदेवळे स्मशानभूमी लगत पाणी आले होते. सखल भागात पाणी साचल्यामुळे स्थानिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चिचोंडी पाटील मंडळामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..देहरे येथील राजेंद्र झावरे व सीमा कांबळे, देविदास महांडुळे यांच्या घरात तसेच जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत पाणी घुसले होते. जेसीबीच्या साह्याने पाण्याला मोकळी वाट काढून दिल्यामुळे पुढील अनर्थ टळला. वाकोडी परिसरात सेना नदीचे पाणी घुसल्यामुळे चार कुटुंबातील ३२ जणांना सुरक्षित स्थळी हलविल्यामुळे पुढील धोका टळला. चाहूराना बुद्रुक परिसरातील घरामध्ये पाणी शिरले होते त्यांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले..प्रशासन अलर्ट मोडवरमुसळधार पावसामुळे प्रशासनही अलर्ट बोर्डवर आले आहे. प्रांताधिकारी सुधीर पाटील, तहसीलदार संजय शिंदे यांच्यासह प्रशासनातील अधिकारी कर्मचारी शनिवारी रात्रीपासून गंभीर पूर परिस्थिती निर्माण झालेल्या ठिकाणी फिरत आहेत. जेऊर जवळील तोडमल वस्तीवरील तलावाचा सांडवा मोकळा केल्यामुळे त्याखालील वस्तीवरील नागरिकांच्या जीवाला होणारा संभाव्य धोका टळला आहे. प्रांताधिकारी पाटील हे प्रत्येक गावातील महसूल ग्रामविकास व आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधून आहेत..आठ जनावरे दगावल्याची माहितीनगर तालुक्यातील सुमारे ३५ हजार २१४ शेतकऱ्यांचे ३२ हजार पाचशे ५० हेक्टर वरील पिकांचे नुकसान झाले. यातील सुमारे १६ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसानीचे पंचानामे पूर्ण झाले असल्याची माहिती तहसीलदार संजय शिंदे यांनी दिली. भिंगार मंडळातील ३७, चिचोंडी पाटील मंडळातील २३ व वाळकी मंडळातील १५ घरांची पडझड झाली आहे. चिचोंडी पाटील मंडळातील २४ व वाळकी मंडळातील १२ विहिरी विहिरींचे नुकसान झाले आहे. चिचोंडी पाटील परिसरातील सुमारे ३३ हेक्टर क्षेत्रावरील शेतजमिनी पाण्याच्या प्रवाहामुळे खरडून गेल्या आहेत. तालुक्यात आठ जनावरे दगावल्याची माहिती आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे जीवदानचिचोंडी पाटील जवळ असलेल्या केळ तलावालगत असलेल्या वस्तीवरील आदिवासी समाजातील एका महिलेला प्रसूतीवेदना होत होत्या. चिचोंडी पाटील आरोग्य केंद्रातील कर्मचारी हरीश मुंडे, शंकर सरोदे व चालक संजय ठोंबरे हे रुग्णवाहिका घेऊन घटनास्थळी दाखल झाले. रस्त्याच्या चिखलात रुग्णवाहिका फसली. रात्रीच्या किर्र अंधारात व पूर परिस्थितीत गराडे वस्तीवरील सचिन हजारे, अजय हजारे, वैभव हजारे, सोनू भोस यांनी ट्रॅक्टर आणून भर पावसात जीवाची पर्वा न करता रुग्णवाहिका चिखलातून बाहेर काढली. स्थानिक नागरिक व आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे आदिवासी महिलेला जीवदान मिळाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.