Ahilyanagar Crime:'अहिल्यानगर-पुणे महामार्गावर ट्रकचालकाला सत्तूरचा धाक दाखवत लुटले'; फोन पे वर पैसे घेऊन मोबाईल, चांदीचे ब्रासलेट लांबविले..

-मार्तंड बुचुडेपारनेर: अहिल्यानगर -पुणे महामार्गावर रात्रीच्या वेळी वाहनचालकांस दमबाजी मारहाण करत कोयता व सत्तूरचा धाक दाखवून लुटमार करण्याच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत झाली आहे. २५ ऑगस्ट रोजी पहाटे एका ट्रकचालकाला दोन दुचाकीवरून आलेल्या पाच भामट्यांनी लोखंडी सत्तूरचा धाक दाखवून लुटल्याची घटना सुपे टोलनाक्याच्या पुढे म्हसणे फाटा येथे घडली. याबाबत प्रदीप बिभीषण तिडके (वय ३२, रा.संगम ता. धारूर, जि.बीड, हल्ली रा. चाकण, पुणे) यांनी सुपे पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणी सुपे पोलिस ठाण्यात दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .फिर्यादी हे त्यांचा मालट्रक (क्र.एम एच ४३ बी पी ०९६६) घेवून पुण्याहून छत्रपती संभाजीनगर कडे जात होते. २५ ऑगस्ट रोजी पहाटे आडीच वाजनेच्या सुमारास ते म्हसणे फाट्याजवळ आले असता त्या ठिकाणी असलेल्या हॉटेल समोर दुचाकीवरून आलेल्या चोरट्यानी दुचाकी आडव्या लावून ट्रक थांबविला. त्यानंतर चालक तिडके यांना लोखंडी सत्तूरचा धाक दाखवत त्यांचा मोबाईल हिसकावून घेतला. त्यांच्या फोन पे चा पासवर्ड विचारून त्यांच्या खात्यावर असलेले ४५ हजार रुपये एक क्यु आर कोड स्कॅन करून त्यावर ट्रान्सफर केले. नंतर त्यांच्या कडील मोबाईल, चांदीचे ब्रासलेट असा ५७ हजार ८०० रुपयांचा ऐवज घेवून तेथून पसार झाले..याबाबत तिडके यांनी दिलेल्या फिर्यादी वरून पोलिसांनी अज्ञात पाच जणांच्या विरुद्ध रस्ता लुटीचा गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक नागरगोजे हे करत आहेत. अहिल्यानगर पुणे महामार्गावर गेल्या महिनाभरात लुटीची ही पाचवी घटना आहे.. महामार्गावर सुपे व अहिल्यानगर तालुका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील लुटीची ही ५ वी घटना आहे. यापूर्वी २८ जुलै रोजी पहाटेच्या सुमारास कार मधून प्रवास करणाऱ्या बहिण भावाला लुटल्याची घटना नारायणगव्हाण (ता. पारनेर) शिवारात घडली होती. तर ३-४ दिवसांपूर्वी पवारवाडी घाटात लघुशंकेसाठी थांबलेल्या तरुणाची स्प्लेंडर मोटारसायकल दोघांनी पळवून नेली होती. अहिल्यानगर तालुका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत चास घाटात लुटमारीच्या या पूर्वी दोन घटना घडल्या होत्या. .मात्र तालुका पोलिसांनी या मार्गावर रात्रीची गस्त वाढवून दरोड्याच्या तयारीत असलेली एक टोळी पकडली होती. मात्र सुपे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या लुटमारीच्या घटनांचा पोलिसांना अद्याप तपास लागला नाही. गेल्या वर्षभरात या महामार्गावर अशा प्रकारे लुटमार करण्याच्या अनेक घटना घडल्या असून पोलिसांना मात्र या लुटारूंना पकडण्यात अद्यापही यश आलेले नाही. त्यामुळे हा महामार्ग रात्रीच्या वेळी प्रवासासाठी धोकादायक ठरू लागला आहे.