Ahilyanagar Crime:'अहिल्यानगर-पुणे महामार्गावर ट्रकचालकाला सत्तूरचा धाक दाखवत लुटले'; फोन पे वर पैसे घेऊन मोबाईल, चांदीचे ब्रासलेट लांबविले..

Loot on Pune Highway: २५ ऑगस्ट रोजी पहाटे आडीच वाजनेच्या सुमारास ते म्हसणे फाट्याजवळ आले असता त्या ठिकाणी असलेल्या हॉटेल समोर दुचाकीवरून आलेल्या चोरट्यानी दुचाकी आडव्या लावून ट्रक थांबविला. त्यानंतर चालक तिडके यांना लोखंडी सत्तूरचा धाक दाखवत त्यांचा मोबाईल हिसकावून घेतला.
-मार्तंड बुचुडे

पारनेर: अहिल्यानगर -पुणे महामार्गावर रात्रीच्या वेळी वाहनचालकांस दमबाजी मारहाण करत कोयता व सत्तूरचा धाक दाखवून लुटमार करण्याच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत झाली आहे. २५ ऑगस्ट रोजी पहाटे एका ट्रकचालकाला दोन दुचाकीवरून आलेल्या पाच भामट्यांनी लोखंडी सत्तूरचा धाक दाखवून लुटल्याची घटना सुपे टोलनाक्याच्या पुढे म्हसणे फाटा येथे घडली. याबाबत प्रदीप बिभीषण तिडके (वय ३२, रा.संगम ता. धारूर, जि.बीड, हल्ली रा. चाकण, पुणे) यांनी सुपे पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. या प्रकरणी सुपे पोलिस ठाण्यात दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

