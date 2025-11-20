Ahilyanagar News:'अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर पॅचिंग पे पॅचिंग'; तीन वर्षात तीनदा दुरुस्तीसाठी १५ कोटी खर्चले..

-समीर दाणीअहिल्यानगर: अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील खड्डे बुजविण्याचे काम ऑक्टोबर अखेरपासून सुरु करण्यात आले आहे. नगर ते वडाळा या ४२ किलोमीटर अंतरावरील पॅचिंगचे काम पुढील आठ ते दहा दिवसात पॅचिंगचे पूर्ण होण्याची चिन्हे आहेत. यासाठी साडेसात कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या महामार्गावर तीन वर्षांत तीन वेळा पॅचिंग करण्यात आले. यासाठी १५ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...गेल्या अनेक दिवसांपासून अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील खड्डे हा चर्चेचा विषय ठरला आहे. नगर ते वडाळा रस्त्याची चाळण झाली. यामुळे अनेक छोटे-मोठे अपघात घडले. यामध्ये काहींना जीव गमवावा लागला तर अनेक जण जखमी झाले. पावसाने उघडीप दिल्यावर दिवाळीनंतर रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याच्या कामाने वेग धरला. सध्या इमामपूर घाट व वडाळा परिसरातील पॅचिंगची कामे सुरु आहेत. .नगर ते वडाळा रस्ता दुरुस्ती कामाचे तीन टप्पे आहेत. यामध्ये नगर ते जेऊर सबस्टेशन १५ किलोमीटर, जेऊर सबस्टेशन ते घोडेगाव १५ किलोमीटर व घोडेगाव ते वडाळा १२ किलोमीटरचे रस्ते पॅचिंगची कामे करण्यात येत आहेत. यासाठी साडेसात कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. यामध्ये पहिल्या दोन टप्प्यांसाठी अडीच कोटी रुपये तर तिसऱ्या टप्प्यासाठी १ कोटी ९० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे..रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार १५ वर्षांनंतर महामार्गाची रचना पुन्हा होणे अपेक्षित आहे. हा महामार्ग २००७ मध्ये पूर्ण झाला. २०२२ नंतर महामार्गाचे काम पुन्हा होणे अपेक्षित होते. मात्र ते काम न झाल्यामुळे वारंवार दुरुस्ती करावी लागते..विकसकाची मुदत २०२० मध्ये संपली. रस्ता मजबुतीकरणाचे मोठ्या स्वरुपात काम होणे अपेक्षित होते. ते न झाल्यामुळे पॅचिंगची कामे होत आहेत. महामार्गाच्या कामाबाबत शासन निर्णय होवून पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे रस्ता हस्तांतर करण्यात आला. मात्र महामंडळाला कामाची व्यवहार्यता न वाटल्यामुळे काही निर्णय झाला नाही. आमच्या विभागाने हे काम करण्याची तयारी असल्याचे कळवले आहे.- विवेक माळुंदे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...विकसकाची मुदत पाच वर्षांपूर्वीच संपलीअहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर रस्त्याच्या विकसकाची मुदत २०२० मध्ये संपली आहे. त्यामुळे रस्ता दुरुस्तीचा अतिरिरक्त आर्थिक भार हा शासनाच्या जागतिक बॅंक प्रकल्प विभागावर पडत आहे. वार्षिक देखभाल दुरुस्तीच्या निधीतून रस्ता पॅचिंगची कामे केली जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.