Ahilyanagar News:'अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर पॅचिंग पे पॅचिंग'; तीन वर्षात तीनदा दुरुस्तीसाठी १५ कोटी खर्चले..

Highway Repairs Repeated Thrice in Three Years: सार्वजनिक पैशाचा प्रचंड अपव्यय होत असून, रस्ते बांधकाम विभागाकडून तातडीने तपासाची मागणी होत आहे. वारंवार दुरुस्तीपेक्षा रस्ता नव्याने बांधून दर्जेदार काम करणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
Highway Repairs Repeated Thrice in Three Years: ₹15 Crore Gone on Ahmednagar–Sambhajinagar Stretch

Highway Repairs Repeated Thrice in Three Years: ₹15 Crore Gone on Ahmednagar–Sambhajinagar Stretch

सकाळ वृत्तसेवा
-समीर दाणी

अहिल्यानगर: अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील खड्डे बुजविण्याचे काम ऑक्टोबर अखेरपासून सुरु करण्यात आले आहे. नगर ते वडाळा या ४२ किलोमीटर अंतरावरील पॅचिंगचे काम पुढील आठ ते दहा दिवसात पॅचिंगचे पूर्ण होण्याची चिन्हे आहेत. यासाठी साडेसात कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या महामार्गावर तीन वर्षांत तीन वेळा पॅचिंग करण्यात आले. यासाठी १५ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला.

