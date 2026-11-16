Highway Traffic Jam: ट्रकने महामार्ग रोखला; प्रवाशांचे हाल! महामार्गाचे चौपदरीकरण झाले, तरी वाहतूक कोंडीचा फास कायम

-राजू नरवडेसंगमनेर: पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरण झाल्यानंतर प्रवास वेगवान आणि वाहतूक कोंडीमुक्त होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, चंदनापुरी घाटातील एका अपघाताने या अपेक्षांना हरताळ फासला. शनिवारी (ता. १४) सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास मालवाहू ट्रकचे ब्रेक निकामी झाल्याने सात ते आठ वाहनांचा विचित्र अपघात झाला. या घटनेमुळे पुणे-नाशिक महामार्गावरील वाहतूक तब्बल पाच ते सहा तास ठप्प झाली. हजारो वाहने रस्त्यावर अडकून पडली. प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. अखेर मध्यरात्री साडेबारा ते एकच्या सुमारास वाहतूक सुरळीत झाली..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...शनिवारी सायंकाळी दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर वाहनांची मोठी वर्दळ होती. हजारो छोटी-मोठी वाहने मार्गक्रमण करीत असताना चंदनापुरी घाटात मालवाहू ट्रकचे ब्रेक निकामी झाले. या ट्रकने पुढील वाहनांना जोरदार धडक दिली. धडक बसलेली वाहने एकमेकांवर आदळल्याने अपघात झाला. काही क्षणांतच वाहतूक ठप्प झाली आणि वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या..कोंडी वाढत असल्याने पोलिसांनी नाशिककडे जाणाऱ्या मार्गावरून दोन्ही बाजूंची वाहतूक सुरू केली. तसेच जुन्या चंदनापुरी घाटातूनही वाहने वळविण्यात आली. मात्र, वाहनांची संख्या मोठी असल्याने वाहतुकीचा प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकच गंभीर झाला. काही वेळातच नाशिककडे जाणाऱ्या मार्गावरही वाहनांच्या रांगा लागल्या. परिणामी, दोन्ही बाजूंनी हजारो वाहने अडकून पडली..पाच ते सहा तास एकाच जागी अडकून पडल्याने वाहनचालकांसह प्रवाशांचा संयम सुटला. अनेक प्रवासी वाहनांतून खाली उतरून महामार्गावर आले. काहींनी दुभाजकावर बसून वाहतूक कधी सुरू होणार, याची प्रतीक्षा केली. घाटाच्या मध्यभागी अडकल्याने पुढे जाणे शक्य नव्हते, तर मागे फिरण्याचाही मार्ग नव्हता. त्यामुळे लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे मोठे हाल झाले. काही वाहनचालकांनी घाईघाईत वाहने आडवी-तिडवी उभी केल्याने कोंडीत आणखी भर पडली. महामार्गावर अक्षरशः चक्काजाम झाला..दरम्यान, अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करण्यासाठी क्रेनच्या साह्याने प्रयत्न सुरू करण्यात आले. सुरुवातीला छोटी वाहने बाजूला करण्यात आली. टप्प्याटप्प्याने वाहतूक सुरू झाली. मध्यरात्री साडेबारा ते एकच्या सुमारास महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे सुरळीत झाली. एका अपघातामुळे हजारो प्रवाशांना पाच ते सहा तास रस्त्यावर अडकून पडावे लागले. चौपदरी महामार्ग असूनही अपघातानंतर वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी एवढा वेळ लागत असेल, तर महामार्गावरील आपत्कालीन यंत्रणा नेमकी काय करते, असा प्रश्न या घटनेनंतर उपस्थित होत आहे..Maharashtra Tunnel Road: प्रवास होणार सुसाट! मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर पश्चिम महाराष्ट्रात ३ भुयारी मार्ग; कुठून कुठे जाणार नवे मार्ग?.टोल भरूनही मनस्तापच!पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करताना वाहनचालक टोल भरतात. त्याबदल्यात त्यांना सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवासाची अपेक्षा असते. मात्र, चंदनापुरी घाटातील अपघातानंतर हजारो वाहनचालकांना पाच ते सहा तास एकाच ठिकाणी अडकून पडावे लागले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाहतूक ठप्प होत असेल आणि अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करण्यासाठी पाच-सहा तास लागत असतील, तर टोल भरून काय उपयोग? असा संतप्त सवाल वाहनचालकांनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.