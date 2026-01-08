पाथर्डी: राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू असतानाही तालुक्यातील तिसगाव येथे राजरोजपणे गोवंशाची हत्या करून मांसाची तस्करी सुरू आहे. प्रशासनाकडून केवळ जुजबी कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे तिसगाव येथील कत्तलखाने तातडीने उद्ध्वस्त करा, या प्रमुख मागणीसाठी तालुक्यातील संत-महंतांनी व हिंदुत्ववादी संघटनांनाच्या कार्यकर्त्यांनी पंचायत समिती कार्यालयासमोर उपोषण केले..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .यावेळी काही तोडगा निघत नसल्याचे पाहून आंदोलकांनी संतप्त होत शहरातील राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्ग अडवत रास्तारोको आंदोलन केले. बुधवारी आठवडे बाजार असल्याने शहरात मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती..तिसगाव येथील कत्तलखाने भुईसपाट करा, या मागणीसाठी हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी, प्रज्ञाचक्षू मुकुंदकाका जाटदेवळेकर व तारकेश्वर गडाचे महंत आदिनाथ महाराज शास्त्री यांच्या नेतृत्वाखाली पंचायत समिती कार्यालयासमोर उपोषण केले. या आंदोलनात जिल्हा बँकेचे संचालक अक्षय कर्डिले, अशोक महाराज पालवे, दीपक महाराज काळे, नगराध्यक्ष अभय आव्हाड, नंदकुमार शेळके, डॉ. मृत्युंजय गर्जे, मढीचे सरपंच संजय मरकड, संजय बडे, अमोल गर्जे, प्रतीक खेडकर, प्रतीक नांगरे, मुकुंद गर्जे, कुशल भापसे, प्रशांत शेळके, पुरुषोत्तम आठरे, भारती असलकर, सुनील परदेशी, अमोल गवळी, किसन आव्हाड, अमोल हुंबे, अशोक चोरमले, अर्जुन धायतडक, रणजित बेळगे, सोमनाथ अकोलकर, सचिन वायकर, सोमनाथ झाडे यांच्यासह गोरक्षक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..आंदोलनस्थळी गटविकास अधिकारी संगीता पालवे आल्या. मात्र ठोस तोडगा न निघाल्याने आदिनाथ महाराज शास्त्री यांच्या नेतृत्वाखाली अगोदर पंचायत समिती कार्यालयाच्या बाहेरील रस्त्यावर रास्तारोको आंदोलन सुरु केले. त्यानंतर नाईक चौकात व शेवगाव रोडवर रास्तारोको आंदोलन सुरु केले. जवळपास पाच तास आंदोलन सुरू असताना नगराध्यक्ष अभय आव्हाड यांनी आंदोलक व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी मोबाईलवरून चर्चा घडवून आणली. दहा दिवसांत कारवाई केली जाईल, असे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन विसर्जित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र आंदोलकांनी जाटदेवळेकर व आदिनाथ महाराज शास्त्रींनी प्रकृतीचा विचार करून आंदोलन सोडावे, अशी मागणी प्रशासनाकडून करण्यात आली होती..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.वाहतुकीची कोंडीबुधवार आठवडे बाजारचा दिवस असल्याने वाहतुकीची मोठी कोंडी झाली होती. आंदोलन चिघळत चालल्याने अहिल्यानगरहून मोठा पोलिस बंदोबस्त मागवण्यात आला होता. सायंकाळी उशिरा आव्हाड यांनी आंदोलक, पोलिस उपअधीक्षक वैभव कलुबर्मे, प्रसाद मते, उपविभागीय पोलिस अधिकारी नीरज राजगुरू यांच्याशी विखे यांचा संवाद घडवून आणल्यानंतर जाटदेवळेकर व आदिनाथ महाराज शास्त्री यांनी आंदोलकांच्या विनंतीवरून आंदोलनातून माघार घेतली, तर उर्वरित आंदोलकांनी आंदोलन चालूच ठेवले. यावेळी पोलिस निरीक्षक विलास पुजारी यांनी मोठा फौजफाटा तैनात केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.