श्रीरामपूर सायकलिंग क्लबचा ऐतिहासिक पराक्रम! 'सहा सायकलवीर ‘सुपर रँडोन्युअर’ किताबाचे मानकरी', राष्ट्रीय पातळीवर झळकले नाव !

श्रीरामपूर : श्रीरामपूर सायकलिंग क्लबने क्रीडा क्षेत्रात नवा इतिहास रचत सहा सायकलपटूंनी प्रतिष्ठेचा आणि कठीण समजला जाणारा ‘सुपर रँडोन्युअर’ हा किताब पटकावला आहे. या कामगिरीमुळे श्रीरामपूरचे नाव राष्ट्रीय पातळीवर गौरवाने झळकले. क्रीडाप्रेमींमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.मानाच्या यादीत ज्ञानदेव चौधरी, संजय भिसे, विकास झगडे, हेमंत पटारे, डॉ. राम कुकरेजा आणि संतोष वाकळे या सायकलपटूंचा समावेश आहे. त्यांनी अनुक्रमे २००, ३००, ४०० आणि ६०० किलोमीटर अंतराच्या कडक वेळापत्रकातील रँडोन्युअर रायड्स यशस्वीरित्या पूर्ण केल्या. परिश्रम, नियमित प्रशिक्षण, मानसिक खंबीरता आणि अपार सहनशक्तीच्या जोरावर या वीरांनी हा पराक्रम साध्य केला..यावेळी विशाल कोटक, हर्षद महाजन, गणेश बनकर, विनायक शिंदे, हार्दिक जोशी आणि रोहित राऊत यांनीही आपला सहभाग नोंदवून संघभावना वृद्धिंगत केली. उष्णता-थंडी, वारा- पाऊस, रात्रभर सायकलिंग, थकवा आणि शरीराच्या मर्यादा यांना छेद देत या खेळाडूंनी गाठलेले शिखर श्रीरामपूरकरांसाठी प्रेरणादायी आहे..\rया यशात श्रीरामपूर सायकलिंग क्लबचे प्रमुख डॉ. संकेत मुंदडा, देवेंद्रसिंग धुप्पड आणि निवृत्त शिक्षक रंगनाथ माने यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले. प्रत्येक खेळाडूच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या मोलाच्या पाठिंब्याचाही उल्लेख विशेषत्वाने करण्यात आला. .Blood sugar level : रक्तातील साखरेची पातळी कशी नियंत्रित करावी?.या यशामुळे फिटनेस, साहसी खेळ व सायकलिंगबद्दल युवकांमध्ये नवे आकर्षण निर्माण झाले आहे. आगामी काळात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सायकलपटू घडवण्याचा संकल्प अधिक दृढ झाल्याचे क्लब पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.