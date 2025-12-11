अहिल्यानगर

श्रीरामपूर सायकलिंग क्लबचा ऐतिहासिक पराक्रम! 'सहा सायकलवीर ‘सुपर रँडोन्युअर’ किताबाचे मानकरी', राष्ट्रीय पातळीवर झळकले नाव !

Inspiring cycling stories from rural Maharashtra: सहा सायकलवीरांचा ‘सुपर रँडोन्युअर’ किताब; श्रीरामपूरचे नाव राष्ट्रीय पातळीवर उजळले
Six Cyclists from Shrirampur Enter Elite League with Super Randonneur Honour

सकाळ वृत्तसेवा
श्रीरामपूर : श्रीरामपूर सायकलिंग क्लबने क्रीडा क्षेत्रात नवा इतिहास रचत सहा सायकलपटूंनी प्रतिष्ठेचा आणि कठीण समजला जाणारा ‘सुपर रँडोन्युअर’ हा किताब पटकावला आहे. या कामगिरीमुळे श्रीरामपूरचे नाव राष्ट्रीय पातळीवर गौरवाने झळकले. क्रीडाप्रेमींमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे.

