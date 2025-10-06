Rajendra Singh: ध्येयवेड्यांनीच क्रांती केल्याचा इतिहास: जलपुरुष राजेंद्र सिंह; बंदुकीच्या जागी हातात कुदळ, फावडी

कर्जत: ध्येयवेड्या माणसांनीच आतापर्यंत क्रांती केल्याचा इतिहास आहे. कार्य उभारणे सोपे असते. मात्र, ते शाश्वत ठेवण्यासाठी मोठा त्याग करावा लागतो. हाच त्याग, ध्येयवेडेपणा श्रमप्रेमींत दिसतो. त्यामुळेच कर्जतमध्ये पर्यावरण संवर्धनाची क्रांती होत लोकचळवळ बनली आहे. आजचा दिवस कर्जतच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल, असे प्रतिपादन जलपुरुष राजेंद्र सिंह यांनी केले..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .येथील पर्यावरणप्रेमी सर्व सामाजिक संघटनेच्या पंचवर्षीपूर्तीनिमित्त आयोजित व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. यावेळी अॅग्रीकल्चर डेव्हलपमेंटचे अध्यक्ष राजेंद्र पवार, प्राचार्य डॉ. संजय नगरकर, उद्योजक बापूसाहेब खराडे, युवा उद्योजक अमित तोरडमल, सद्गुरू उद्योगसमूहाचे अध्यक्ष शंकरराव नेवसे, गटविकास अधिकारी अजिंक्य सूर्यवंशी, पर्यावरणप्रेमी अविनाश कुबल, सामाजिक कार्यकर्ते पोपट खोसे यावेळी उपस्थित होते..ते म्हणाले की, निस्वार्थी कार्य आणि हेतू प्रामाणिक असेल, तर त्यास कोणतीही शक्ती अडवू शकत नाही. आपलं शहर स्वच्छ, सुंदर आणि पर्यावरणपूरक व्हावं या ध्येयाने काही मंडळी एकत्र आली. अविश्रांतपणे सलग पाच वर्षे महाश्रमदान करीत एक क्रांती केली. त्याचे भविष्यात चांगले परिणाम दिसतील..राजेंद्र पवार म्हणाले की, श्रमदानात नियमितता, हे सर्व सामाजिक संघटनेचे वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळेच ही लोकचळवळ पाच वर्षे पूर्ण करून सहाव्या वर्षात दिमाखात प्रवेश करीत आहे. येथील सर्व सामाजिक संघटनेचे कार्य दीपस्तंभासारखे आहे. हा प्रवास भावी पिढीसाठी प्रेरणा देणारा आहे. प्रास्ताविक अनिल तोरडमल यांनी केले. सूत्रसंचालन विशाल मेहेत्रे यांनी केले. आभार सत्यजित मच्छिंद यांनी मानले..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.बंदुकीच्या जागी हातात कुदळ, फावडीपूर्वी दरोडेखोरांसाठी कुख्यात असलेल्या चंबळ खोऱ्यात आता हरित क्रांती झाली असून, बंदुकांच्या जागी आता टिकाव, खोरे, घमेले घेऊन एकेकाळचे दरोडेखोर मनपरिवर्तन होत शेतकरी बनले आहेत, असे राजेंद्र सिंह यांनी सांगताच टाळ्यांचा गजर करण्यात आला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.