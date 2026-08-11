Homeguard Drivers: होमगार्ड होणार पोलिस वाहनांचे चालक! २,३०० होमगार्डना चार आठवड्यांचे प्रशिक्षण; अहिल्यानगर जिल्ह्याला शंभर चालक मिळणार

-मोहन गायकवाड नेवासे : राज्यातील प्रशिक्षित होमगार्डना आता पोलिस वाहनांचे चालक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. राज्यातील विविध पोलिस घटकांकडून प्राप्त झालेल्या मागणीनुसार पहिल्या टप्प्यात एक हजार १५० वाहनचालक होमगार्ड तैनात करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी एकूण दोन हजार ३०० होमगार्डना चार आठवड्यांचे वाहनचालक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी शंभर होमगार्ड चालक उपलब्ध होणार असल्याने जिल्हा पोलिस दलाला मोठी मदत मिळणार आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने ३० जून २०२६ रोजी दिलेल्या मान्यतेनंतर पोलिस महासंचालक कार्यालयाने राज्यातील विविध पोलिस घटकांकडून आवश्यक वाहनचालक होमगार्डची माहिती मागवली होती. त्यानुसार राज्यातील पोलिस घटकांनी तब्बल १,९०५ वाहनचालक होमगार्डची आवश्यकता असल्याचे कळविले. मात्र, प्राप्त मागणीच्या अनुषंगाने महासमादेशक, होमगार्ड यांनी पहिल्या टप्प्यात १,१५० होमगार्ड तैनात करण्यास मंजुरी दिली आहे..वाहनचालक म्हणून तैनात होणाऱ्या होमगार्डना संबंधित पोलिस घटक प्रमुखांच्या समन्वयाने चार आठवड्यांचे आवश्यक वाहनचालक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रशिक्षण कालावधीत निवड झालेल्या होमगार्डना भोजन भत्ता व खिसाभत्ता अनुज्ञेय राहणार आहे. प्रशिक्षण पूर्ण करून कर्तव्यावर रुजू झाल्यानंतर नियमानुसार त्यांना कर्तव्यभत्ता दिला जाणार आहे..या निर्णयामुळे पोलिस दलातील वाहनचालकांची कमतरता काही प्रमाणात दूर होण्यास मदत होणार असून, प्रशिक्षित होमगार्डच्या कौशल्याचा पोलिसांच्या दैनंदिन कामकाजासाठी उपयोग केला जाणार आहे.पहिल्या टप्प्यातील १,१५० होमगार्डना सहा महिन्यांसाठी तैनात करण्यात येणार आहे. त्यानंतर सहा महिन्यांचा खंड देऊन दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित १,१५० प्रशिक्षित होमगार्डना पुढील सहा महिन्यांसाठी संधी दिली जाणार आहे. अशा प्रकारे एका वर्षात दोन टप्प्यांत एकूण २,३०० प्रशिक्षित होमगार्डना वाहनचालक म्हणून काम करण्याची संधी मिळणार आहे..पोलिस दलाच्या दैनंदिन कामकाजात रात्रगस्त, बंदोबस्त, तपास, आरोपींची ने-आण, घटनास्थळी तातडीने पोहोचणे, बिट मार्शल, व्हीआयपी बंदोबस्त, तसेच डायल ११२ यांसारख्या महत्त्वाच्या कामांसाठी वाहनचालकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. मात्र, अनेक पोलिस घटकांमध्ये वाहनचालकांची कमतरता जाणवत आहे.या पार्श्वभूमीवर अहिल्यानगर जिल्ह्यात डायल ११२ वाहनांसह पोलिस वाहनांवर १०० प्रशिक्षित होमगार्डची नियुक्ती होणार आहे. यामुळे जिल्हा पोलिस दलाला प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळण्याबरोबरच होमगार्ड जवानांनाही कौशल्याच्या जोरावर नवीन संधी उपलब्ध होणार आहे..होमगार्ड जवान नेहमीच पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. यापुढे पोलिस वाहनचालक म्हणून प्रशिक्षित होमगार्डना संधी देण्याचा निर्णय आमच्यासाठी मोठी संधी आहे. या संधीचे आम्ही निश्चितच सोने करू.-अमोल मोहिते, प्रशिक्षित वाहनचालक, होमगार्ड, नेवासे.Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे होमगार्ड विभागात नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. अपर पोलिस अधीक्षक तथा जिल्हा समादेशक वैभव कलबुर्गे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील १०० होमगार्ड जवान डायल ११२ वाहनचालक म्हणून आपली जबाबदारी उत्कृष्ट पद्धतीने पार पाडतील.- बाळासाहेब देवखिळे, माजी समादेशक अधिकारी, नेवासे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.