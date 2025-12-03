दुर्दैवी घटना ! 'अहिल्यानगर ट्रॅक्टरमध्ये साडी अडकून महिलेचा मृत्यू'; वीटभट्टीवर चिखल करताना नेमकं काय घडलं..

अहिल्यानगर : वीटभट्टीवर चिखल करत असताना चिखल मिक्सर मशिनला जोडलेल्या ट्रॅक्टरच्या शाफ्टमध्ये साडीचा पदर अडकून कामगार महिलेचा मृत्यू झाला. पिंपळगाव लांडगा (ता. नगर) येथे सोमवारी (ता. १) दुपारी ही घटना घडली. माया बिडीप्रसाद चक्रवर्ती (वय ३५, मूळ रा. मध्यप्रदेश, हल्ली रा. पिंपळगाव लांडगा, ता. नगर) असे मृत महिलेचे नाव आहे..माया या पिंपळगाव लांडगा येथील शिंदे यांच्या वीट भट्टीवर कामाला होती. वीट भट्टीवर मिक्सर मशिनला ट्रॅक्टर जोडून चिखल तयार करण्याचे काम सुरू होते. अचानक तिच्या साडीचा पदर सुरू असलेल्या ट्रॅक्टरच्या पीटीओमध्ये (शाफ्ट) अडकला. त्याकडे ओढली जाऊन तिला गंभीर दुखापत झाली. .या घटनेनंतर उपस्थित कामगारांनी तिला तातडीने उपचारासाठी नगरच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात आणले. मात्र, तेथील डॉक्टरांनी तिला तपासून उपचारापूर्वीच मृत घोषित केले. याबाबतचा अहवाल नगर तालुका पोलिसांना पाठविण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.