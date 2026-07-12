Shirampur Murder: जेवण उशिरा मिळाल्याचा वाद जीवावर बेतला; हॉटेल मालकाची निर्घृण हत्या, श्रीरामपूर हादरले!

श्रीरामपूर: जेवणाची ऑर्डर उशिरा आल्याने हॉटेल लक्ष्मीनारायण ॲण्ड लॉजिंगमधील मारहाणीत मालक आकाश चंद्रशेखर ऊर्फ शेखर वेंकटरमन दुबय्या (वय ३४) यांचा जागीच मृत्यू झाला. मृताचे वडील शेखर दुबय्या, चुलत भाऊ कुणाल कैलास दुबय्या यांच्यासह एक आरोपी जखमी झाला. शनिवारी (ता. ११) दुपारी ही घटना घडली..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.याप्रकरणी मुख्य आरोपी सूरज जाधव (वय २५), यश जाधव (दोघे रा. श्रीरामपूर) आणि ओम डफळ (अहिल्यानगर) या तिघांना पोलिसांनी अटक केली आहे.मुंबईहून आलेले दोघे हॉटेल लक्ष्मीनारायण येथे मुक्कामी होते. मात्र, त्यांची आजच हॉटेलच्या रजिस्टरला अधिकृत नोंद दिसत आहे. शनिवारी त्यांनी जेवणाची ऑर्डर दिली. ऑर्डर मिळण्यास वेळ लागल्याने नशेत धुंद असलेल्या स्थानिक आरोपींनी वेटरशी वाद घालण्यास सुरुवात करत मारहाण केली. हा वाद मिटवण्यासाठी हॉटेल मालक आकाश दुबय्या पुढे आले असता हल्लेखोरांनी जीवघेणा हल्ला केला. यात डोक्यावर आणि चेहऱ्यावर दुखापत झाल्याने आकाश रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले. त्यांना तातडीने साखर कामगार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून मृत घोषित केले..आकाश यांना वाचवण्यासाठी गेलेले कुणाल यांच्याही डोक्याला जखम झाली. आकाशचे वडील शेखर यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला असता, हल्लेखोरांनी त्यांनाही मारहाण केली. हल्ल्यानंतर संशयित आरोपी घटनास्थळावरून पसार झाले. हॉटेलच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये हा सगळा थरार कैद झाला. पोलिसांनी तातडीने शोधमोहीम राबवून यश जाधव आणि ओम डफळ या दोघांना ताब्यात घेतले. यश याला रुग्णालयाच्या बाथरूममधून, तर ओम याला सेवा नर्सिंग कॉलेजमधून अटक केली. जखमी सूरज जाधव या मुख्य आरोपीवर पोलिस बंदोबस्तात साखर कामगार रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे आणि पोलिस निरीक्षक विशाल खैरे यांनी तातडीने घटनास्थळासह साखर कामगार रुग्णालयाला भेट दिली. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक आणि फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळाची पाहणी केली..आरोपींचे मद्यप्राशनमुख्य आरोपी सूरज जाधव याची बसस्थानकाजवळ चिकन टिक्क्याची गाडी आहे. अटक करण्यात आलेला यश जाधव हा त्याच गाडीवर काम करतो. ओम डफळ हा साखर कामगार रुग्णालयाच्या सेवा नर्सिंग स्कूलमध्ये शिक्षण घेतो. मुंबईच्या पाहुण्यांसोबत आरोपींनी मद्यप्राशन केले होते. मारहाणीवेळी मुंबईचे पाहुणे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसत नाहीत..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.व्यापारी संघटनेच्या बैठकीत निषेधआमदार हेमंत ओगले, माजी नगराध्यक्ष संजय फंड, नगरसेवक श्रीनिवास बिहाणी, संजय छल्लारे, माजी सभापती दीपक पटारे आणि आशिष धनवटे यांच्यासह विविध राजकीय नेत्यांनी रुग्णालयात धाव घेऊन दुबय्या कुटुंबाची भेट घेतली. शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर व्यापारी संघटनेने सायंकाळी तातडीची बैठक आयोजित करून सुरक्षेबाबत तीव्र चिंता आणि संताप व्यक्त केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.