अहिल्यानगर: शहरातील अनेक गोरगरीब व बेघर कुटूंबांना आजही घरकुल योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. अशा वंचित कुटूंबांना घरकुल मिळावे, या मागणीसाठी रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांना निवेदन देण्यात आले.

शहरात हातावर पोट असलेले अनेक नागरिक महानगरपालिकेच्या हद्दीत वास्तव्यास आहेत. स्वतःचे घर घेणे किंवा भाडे भरणे त्यांच्यासाठी अशक्य झाले आहे. सत्यशोधक साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे बहुउद्देशीय सेवा फाऊंडेशनचे बाळासाहेब वाघमारे यांनी गेल्या वर्षापासून अशा वंचित लोकांसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे.

महानगरपालिकेने यापूर्वी २०११- १२ मध्ये काटवण खंडोबा रोड, महात्मा फुले वसाहत, तसेच वारुळाचा मारुती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत येथे घरकुल प्रकल्प राबविले होते. त्यानुसार २०१५-१६ मध्ये लकी ड्रॉद्वारे घरकुलांचे वाटप करण्यात आले, मात्र आजही अनेक पात्र नागरिक घरकुलापासून वंचित आहेत. रिपब्लिकन सेनेच्या माध्यमातून या वंचितांना न्याय मिळावा, यासाठी नवीन घरकुल प्रकल्प हाती घेऊन बेघर कुटूंबांना त्यात समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली.

या वेळी रिपब्लिकन सेनेचे जिल्हा अध्यक्ष सुनील शिंदे, जिल्हा कार्याध्यक्ष बाळासाहेब वाघमारे, महेश भोसले, वैशाली शिरसाट, सरस्वती साठे, अनिता साबळे, यशोदा तोरडे, निलोफर पठाण, सविता आव्हाड, सुशीला शेलार, अशोक क्षीरसागर, विष्णू बनकर, पोपट रोकडे, चंदना रोकडे, अशोक जाधव यांच्यासह बेघर महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.