Republican Army: बेघर कुटूंबांना घरकुल योजनेचा लाभ द्या; रिपब्लिकन सेनेची मनपा आयुक्त यशवंत डांगे यांच्‍याकडे मागणी

Housing for the Homeless: महानगरपालिकेने यापूर्वी २०११- १२ मध्ये काटवण खंडोबा रोड, महात्मा फुले वसाहत, तसेच वारुळाचा मारुती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत येथे घरकुल प्रकल्प राबविले होते. त्यानुसार २०१५-१६ मध्ये लकी ड्रॉद्वारे घरकुलांचे वाटप करण्यात आले.
“Republican Sena delegation submits a memorandum to Municipal Commissioner Yashwant Dange demanding homes for homeless families.”

अहिल्यानगर: शहरातील अनेक गोरगरीब व बेघर कुटूंबांना आजही घरकुल योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. अशा वंचित कुटूंबांना घरकुल मिळावे, या मागणीसाठी रिपब्लिकन सेनेच्या वतीने महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांना निवेदन देण्यात आले.

