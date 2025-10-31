Ahilyanagar Crime: तीन महिलांची सुटका; खडका फाटा येथे साई लॉजिंगवर छापा

नेवासे शहर: अपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांच्या पथकाने नेवासे तालुक्यातील खडका फाटा येथील साई लॉजिंगवर छापा घालून तीन पीडित महिलांची सुटका केली. या कारवाईत हॉटेल मालक व मॅनेजर विरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना ताब्यात घेण्यात आले..खडका फाटा येथील साई लॉजिंगमध्ये मुलींना पैशाचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून देहव्यापार करून घेतला जात आहे, अशी माहिती अपर अधीक्षक वाघचौरे यांना मिळाली. त्यानुसार त्यांनी नेवासे पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक महेश पाटील यांच्या मदतीने कारवाईच्या सूचना पथकाला दिल्या. .उपनिरीक्षक श्रद्धा वैद्य पोलिस, अंमलदार दादासाहेब लोंढे, पोलिस नाईक संदीप दरंदले, राजेंद्र विरदवडे, सहदेव चव्हाण, वर्षा कांबळे यांनी संबंधित ठिकाणी छापा टाकून हॉटेल मालक बाळासाहेब भानुदास जाधव (वय २५), मॅनेजर विकास योगेश ऊर्फ यहुवा औताडे (वय २५, दोघे रा. मक्तापूर, ता. नेवासे) यांना ताब्यात घेण्यात आले. पंचासमक्ष हॉटेलची पाहणी केली असता एका रूममध्ये तीन महिला मिळून आल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.