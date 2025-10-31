अहिल्यानगर

Ahilyanagar Crime: तीन महिलांची सुटका; खडका फाटा येथे साई लॉजिंगवर छापा

Raid on Sai Lodging in Khadka Phata: खडका फाटा येथील साई लॉजिंगमध्ये मुलींना पैशाचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून देहव्यापार करून घेतला जात आहे, अशी माहिती अपर अधीक्षक वाघचौरे यांना मिळाली. त्यानुसार त्यांनी नेवासे पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक महेश पाटील यांच्या मदतीने कारवाईच्या सूचना पथकाला दिल्या.
Ahilyanagar News

Police raid on Sai Lodging at Khadka Phata, Solapur — three women rescued during the late-night operation.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नेवासे शहर: अपर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाघचौरे यांच्या पथकाने नेवासे तालुक्यातील खडका फाटा येथील साई लॉजिंगवर छापा घालून तीन पीडित महिलांची सुटका केली. या कारवाईत हॉटेल मालक व मॅनेजर विरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना ताब्यात घेण्यात आले.

Ahmednagar
crime
women
Police Raid
district
Human Trafficking

