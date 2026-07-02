अहिल्यानगर

Kidney Patient: माणुसकीचा सुंदर आविष्कार! किडनीग्रस्त सहकाऱ्याच्या मदतीला धावले शिलेदार, कर्जतमध्ये माणुसकीचा प्रेरणादायी आदर्श

Community members raise funds for kidney treatment in Karjat: किडनी विकाराने त्रस्त सहकाऱ्याला सर्व सामाजिक संघटनेच्या शिलेदारांचा आर्थिक आधार; मायेच्या फुंकरितून उभा राहिला माणुसकीचा आदर्श
Karjat Sets an Example of Humanity as Volunteers Stand by Their Sick Companion

Karjat Sets an Example of Humanity as Volunteers Stand by Their Sick Companion

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कर्जत : किडनी विकाराने त्रस्त सहकार्याला गरिबीचे चटके सोसत आर्थिक विवंचनेत असताना सर्व सामाजिक संघटनेच्या शिलेदारांनी घरी जात मायेची फुंकर तर घातलीच; मात्र काही रक्कम देत औषधोपचारासाठी मदतीचा हातही दिला. या कृतीचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. ही मदत स्वीकारताना तो आणि कुटुंबीय गहिवरले. सर्व सामाजिक संघटनेच्या शिलेदारांचेही डोळे पाणावले.

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