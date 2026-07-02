Kidney Patient: माणुसकीचा सुंदर आविष्कार! किडनीग्रस्त सहकाऱ्याच्या मदतीला धावले शिलेदार, कर्जतमध्ये माणुसकीचा प्रेरणादायी आदर्श

कर्जत : किडनी विकाराने त्रस्त सहकार्याला गरिबीचे चटके सोसत आर्थिक विवंचनेत असताना सर्व सामाजिक संघटनेच्या शिलेदारांनी घरी जात मायेची फुंकर तर घातलीच; मात्र काही रक्कम देत औषधोपचारासाठी मदतीचा हातही दिला. या कृतीचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. ही मदत स्वीकारताना तो आणि कुटुंबीय गहिवरले. सर्व सामाजिक संघटनेच्या शिलेदारांचेही डोळे पाणावले. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...येथील सर्व सामाजिक संघटनेतील शिलेदार गेली २१०० दिवसांपेक्षा अधिक काळापासून एकत्रित येत दररोज सकाळी ठरावीक वेळेत शहरात नियोजित ठिकाणी स्वच्छता करतात. मात्र, त्यांचेपैकी एक जण अनेक दिवस अनुपस्थित होता. वाटले की काही कामानिमित्त येत नसतील; मात्र कारण ऐकून सर्वांना धक्काच बसला. .त्याचा सहकारी रज्जाक पठाण हा किडनी विकाराने त्रस्त होता, उपचारासाठी त्याच्याकडे पैशांची अडचण होती. हे समजताच सर्व सामाजिक संघटनेच्या शिलेदारांनी पुढे येत मदतीचा हात दिला. ठरावीक रक्कम आपल्या सहकाऱ्याच्या उपचारासाठी सुपूर्त केली. लवकर बरे होत अल्लाह आणि संत सद्गुरु गोदड महाराजचरणी प्रार्थना केली..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...गेली अनेक वर्षांपासून स्वच्छता करण्यासाठी येणारा सहकारी अचानक येणे बंद झाले. चौकशीअंती समजले, किडनी विकार असून, उपचारासाठी आर्थिक अडचण आहे. सर्वांनी एकत्र येत ठरावीक मदत देत खारीचा वाटा उचलला.- अनिल तोरडमल, सर्व सामाजिक संघटनेचे शिलेदार, कर्जत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.