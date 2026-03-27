संगमनेर: नशिबाने दोन्ही डोळ्यांचा प्रकाश हिरावून घेतला, तरीही हार न मानता कष्टाच्या बळावर आयुष्याचा गाडा ओढणाऱ्या चिमा बाळू सांगडे आणि त्यांच्या पत्नी भामबाई या दृष्टिहीन दाम्पत्याच्या जीवनात आज आनंदाचा एक हळवा, पण तेजस्वी क्षण उजाडला. अंधाराशी आयुष्यभर झुंज देत, आपल्या कलेच्या आधारावर जगणाऱ्या या दाम्पत्याला अखेर नव्या वाद्यांचा आधार मिळाल्याने त्यांच्या आयुष्यात आशेचा नवा किरण निर्माण झाला आहे..कुरकुंडी (ता. संगमनेर) येथील गावाच्या हद्दीतील सांगडेवाडी येथे अत्यंत साध्या परिस्थितीत राहणारे हे दाम्पत्य लहानपणापासूनच दोन्ही डोळ्यांनी दृष्टिहीन आहे. मात्र, या अंधत्वालाही न जुमानता त्यांनी हातात कला घेतली आणि त्याच कलेच्या बळावर जगण्याचा मार्ग निवडला. गेली अनेक वर्षे ते घारगाव, बोटा तसेच परिसरातील विविध गावांच्या आठवडे बाजारात रस्त्याच्या कडेला बसून पेटी, खंजिरी आणि तुणतुणे वाजवत गवळणी सादर करतात. .दिवसभराच्या या कष्टातून मिळणाऱ्या अल्प उत्पन्नावरच त्यांचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. परंतु त्यांच्या आयुष्याचा आधार असलेली ही वाद्ये कालांतराने जीर्ण झाली होती. तुटकी, झिजलेली वाद्ये हातात घेऊनही ते आपली कला जपत होते..'सकाळ'ने त्यांच्या परिस्थितीवर प्रकाश टाकणारी बातमी प्रसिद्ध केली. ही बातमी वाचून संगमनेर येथील राजेंद्र रामनाथ गाडेकर यांच्या मनाला स्पर्श झाला. माणुसकीच्या भावनेतून त्यांनी तत्काळ मदतीचा हात पुढे केला. आवश्यक वाद्ये स्थानिक पातळीवर उपलब्ध नसल्याने त्यांनी नाशिक येथे जाऊन दोनदा प्रयत्न करत अखेर पेटी, खंजिरी आणि तुणतुणे खरेदी केली. गुरुवारी (ता. २६) दुपारी ते स्वतः कुरकुंडी येथे पोहोचले आणि सांगडे दाम्पत्याला ही वाद्ये भेट दिली. या प्रसंगी तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष पप्पू चौगुले, राजू सांगडे, भरत वायळ, चंद्रकांत वायळ, दत्तू मते, बाळशिराम काळे आदी उपस्थित होते..माझ्याही आयुष्यात दोन ते तीन वेळा अपघात झाले आहेत. त्यामुळे वेदना काय असते याची जाणीव आहे. सांगडे दाम्पत्यावरील बातमी वाचून मन हेलावून गेले. या दृष्टिहीन दाम्पत्याला मदत करावी, असा निर्धार केला. साहित्य मिळवण्यासाठी नाशिकला दोनदा जावे लागले, पण अखेर त्यांच्या हातात ते देताना जो आनंद मिळाला, तो शब्दांत सांगता येणार नाही.- राजेंद्र गाडेकर, संगमनेर.