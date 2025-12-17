Ahilyanagar Crime: 'अहिल्यानगरमध्ये पतीसह जावेला दहा वर्षांची शिक्षा'; मुलाची साक्ष महत्त्वाची, आत्महत्येस प्रवृत्त अन्..

अहिल्यानगर : आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पती व जावेला दोषी धरत जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केदार कुलकर्णी यांनी दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. प्रदीप विठ्ठल गाडे (वय ४२) व बुट्टी ऊर्फ अलका संदीप गाडे (वय ३५, दोघे रा. मोमीन आखाडा, ता. राहुरी, जि. अहिल्यानगर) अशी शिक्षा झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.सरकार पक्षाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता ॲड. अर्जुन पवार यांनी काम पाहिले, तर पैरवी अधिकारी यशांजली जपकर व सीमा राजपूत यांनी त्यांना सहकार्य केले. याप्रकरणी फिर्यादी गीताराम जयवंत शेटे यांनी राहुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्यांची मुलगी ज्योती हिचे लग्न आरोपी गाडे याच्याशी झाले होते. .त्यांना मुलगी ऋतुजा (वय ९) व मुलगा सार्थक (वय ८) अशी दोन अपत्ये आहेत. आरोपी गाडे ज्योती हिला दारू पिऊन नेहमी मारहाण करत होता. त्यावरून त्यांच्यामध्ये नेहमी वाद होत होते. ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी फिर्यादी शेटे यांचा मित्र विजय गाडे याने फोन करून सांगितले की, तुमची मुलगी ज्योती हिने विषारी औषध प्राशन केलेले आहे..थरारक घटना! 'कादवे डोंगरातील कड्यात परप्रांतीय युवक रात्रभर जाेरजाेरत ओरडला, आवाज कुणीच ऐकला नाही, सकाळ झाली अन्...उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. फिर्यादीनंतर तपासी अधिकारी सहायक निरीक्षक जे. बी. शिरसाठ यांनी गुन्ह्याचा तपास करून न्यायालयामध्ये दोषारोपपत्र दाखल केले. साक्षीपुरावा न्यायालयाने ग्राह्य धरून आरोपीस दोषी धरले. या प्रकरणात वैद्यकीय साक्षीपुरावा व मुलगा सार्थक याची साक्ष महत्त्वाची ठरली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.