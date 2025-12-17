Ahilyanagar Crime: 'अहिल्यानगरमध्ये पतीसह जावेला दहा वर्षांची शिक्षा'; मुलाची साक्ष महत्त्वाची, आत्महत्येस प्रवृत्त अन्..

अहिल्यानगर

Maharashtra Court Relies on child witness Testimony: अहिल्यानगर खटला: पती व जावेला दहा वर्षांची शिक्षा, मुलाच्या साक्षीने दिला न्याय
सकाळ वृत्तसेवा
अहिल्यानगर : आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पती व जावेला दोषी धरत जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केदार कुलकर्णी यांनी दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. प्रदीप विठ्ठल गाडे (वय ४२) व बुट्टी ऊर्फ अलका संदीप गाडे (वय ३५, दोघे रा. मोमीन आखाडा, ता. राहुरी, जि. अहिल्यानगर) अशी शिक्षा झालेल्या आरोपींची नावे आहेत.

