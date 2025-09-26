माेठी बातमी! 'दारूच्या नशेत पतीकडून पत्नीचा खून'; अहिल्यानगर जिल्ह्यात उडाली खळबळ, आरोपी पसार, नेमकं काय कारण?

अकोले : पतीने दारूच्या नशेत पत्नीला काठी, लोखंडी रॉडने मारहाण केली. या घटनेत महिला जखमी झाली. उपचार सुरू असतानाच महिलेचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी राजूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.या प्रकरणी मयत महिलेची बहीण हरणी महादू वळे यांनी राजूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. या फिर्यादीत म्हटले आहे की, रतनवाडी येथील लहू झडे याच्याबरोबर चांगुणा यांचा विवाह झाला. त्यांना दोन मुले आहे. पत्नी लहू झडे हा नेहमी त्यांना महिलेस मारहाण करीत होता. त्यामुळे दोघे जण अनेक दिवस एकमेकांपासून विभक्त होते..लहू झडे हा व्यसनी असल्याने आजूबाजूचे शेजारी नातेवाईक घाबरत होते. तो नेहमी आपल्या पत्नी चांगुणा हिस त्रास व मारहाण करत असे. चार दिवसांपूर्वी त्याने पत्नी चांगुणा झडे हिला काठी व लोखंडी वस्तूने हातावर पोटावर, पाठीवर मारहाण केली. त्यात त्या गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना नातेवाइकांनी घोटी येथील रुग्णालयात दाखल केले. उपचार घेत असताना त्यांचा मृत्यू झाला. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.चांगुणा झडे यांचा मृत्यू होताच तिचा नवरा लहू व सासरा महादू झडे रुग्णालयातून पसार झाले. उपविभागीय पोलिस अधिकारी कुणाल सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक दीपक सरोदे तपास करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.