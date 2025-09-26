अहिल्यानगर

माेठी बातमी! 'दारूच्या नशेत पतीकडून पत्नीचा खून'; अहिल्यानगर जिल्ह्यात उडाली खळबळ, आरोपी पसार, नेमकं काय कारण?

Shocking Crime in Ahilyanagar: लहू झडे हा व्यसनी असल्याने आजूबाजूचे शेजारी नातेवाईक घाबरत होते. तो नेहमी आपल्या पत्नी चांगुणा हिस त्रास व मारहाण करत असे. चार दिवसांपूर्वी त्याने पत्नी चांगुणा झडे हिला काठी व लोखंडी वस्तूने हातावर पोटावर, पाठीवर मारहाण केली.
"Ahilyanagar rocked by shocking murder; husband kills wife while intoxicated, accused on the run."

अकोले : पतीने दारूच्या नशेत पत्नीला काठी, लोखंडी रॉडने मारहाण केली. या घटनेत महिला जखमी झाली. उपचार सुरू असतानाच महिलेचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी राजूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

