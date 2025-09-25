अहिल्यानगर

Srirampur Crime:'पिस्तुलांच्या तस्करीवर सापळा'; श्रीरामपूरमध्ये तीन कट्टे, दहा काडतुसे, सहा मॅगझीनसह चौघांना अटक..

Police Foil Gun Smuggling in Shrirampur: सदर कारवाईदरम्यान बबलू ऊर्फ इम्तियाज अजिज शहा (वय ३५, रा. बाबपुरा चौक, श्रीरामपूर), नदिमखान साबीरखान (वय ३०, रा. चाळीसगाव, जि. जळगाव) हे दोघे गाडीसह मिळाले. झडती घेतली असता डॅशबोर्ड व मागील सीटच्या पॉकेटमध्ये पिस्तूल, काडतुसे, मॅगझीन आढळून आले.
Four Held in Shrirampur for Illegal Arms Trafficking; Police Seize Weapons Cache

सकाळ वृत्तसेवा
श्रीरामपूर: पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे अपर पोलिस अधीक्षक कार्यालय व शहर पोलिसांच्या पथकाने लावलेल्या सापळ्यात दोघांकडून तीन गावठी पिस्तूल, १० काडतुसे, सहा मॅगझीनसह इर्टिगा कार जप्त केली. आज (ता.२४) सकाळी संजयनगर रोड, मिल्लतनगर येथे ही कारवाई करण्यात आली. कारवाईने आरोपींचा सौदा फसल्याने बेलापूर येथील दोघा खरेदीदारांनाही चतुर्भूज व्हावे लागले.

