Srirampur Crime:'पिस्तुलांच्या तस्करीवर सापळा'; श्रीरामपूरमध्ये तीन कट्टे, दहा काडतुसे, सहा मॅगझीनसह चौघांना अटक..

श्रीरामपूर: पोलिसांना मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे अपर पोलिस अधीक्षक कार्यालय व शहर पोलिसांच्या पथकाने लावलेल्या सापळ्यात दोघांकडून तीन गावठी पिस्तूल, १० काडतुसे, सहा मॅगझीनसह इर्टिगा कार जप्त केली. आज (ता.२४) सकाळी संजयनगर रोड, मिल्लतनगर येथे ही कारवाई करण्यात आली. कारवाईने आरोपींचा सौदा फसल्याने बेलापूर येथील दोघा खरेदीदारांनाही चतुर्भूज व्हावे लागले..याबाबत अप्पर पोलिस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे यांनी सांगितले की, चोपडा येथून दोघेजण कार (एमएच १२, एसडी ७३३८) मधून गावठी पिस्तूल आणत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार संजयनगर भागात सापळा लावण्यात आला. सदर कारवाईदरम्यान बबलू ऊर्फ इम्तियाज अजिज शहा (वय ३५, रा. बाबपुरा चौक, श्रीरामपूर), नदिमखान साबीरखान (वय ३०, रा. चाळीसगाव, जि. जळगाव) हे दोघे गाडीसह मिळाले. झडती घेतली असता डॅशबोर्ड व मागील सीटच्या पॉकेटमध्ये पिस्तूल, काडतुसे, मॅगझीन आढळून आले..या प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीत आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली देताना सांगितले की, बेलापूर येथील ऋतुराज बाळासाहेब दाणी व नंदकिशोर संजय शिरसाठ यांनी गावठी पिस्तूल विकत घेण्यासाठी ऑर्डर दिली होती. यासाठी तब्बल एक लाख २० हजार रुपयांत सौदा ठरला होता. त्यातील काही रक्कम अॅडव्हान्स देण्यात आली होती. पोलिसांनी दाणी व शिरसाठ यांनाही ताब्यात घेतले. कट्टा विकत घेण्यामागील कारण, तसेच चोपडा येथील पिस्तूल विकणाऱ्याचाही शोध घेतला जात आहे. दाणीचा गाड्यांचा खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय, तर शिरसाठ हा शेतकरी आहे..महिनाभरात दहा गावठी कट्टे जप्तपोलिसांच्या चौकशीत बबलू शहा याच्यावर यापूर्वी श्रीरामपूर शहर, राहुरी, बंड गार्डन, पुणे आदी पोलिस ठाण्यात खून, खंडणी, दरोडे व आर्म अॅक्टसह अनेक नऊ गंभीर गुन्हे, तर नदिम खान याच्यावर चाळीसगाव शहर पोलिस ठाण्यात मारहाण, हाणामारी व आर्म अॅक्टच्या नऊ गुन्ह्यांची नोंद आहेत. दरम्यान, शिवाजी रस्त्यावरील गोळीबारानंतर गेल्या महिनाभरात पोलिसांनी दहा गावठी कट्टे जप्त केले आहेत, तसेच गुन्हेगारांवर नियंत्रणासाठी २०१९ च्या सुधारित आर्म अॅक्टनुसार प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू केली आहे..तडिपारीचा प्रस्तावपत्रकार परिषदेत माहिती देताना वाघचौरे यांनी सांगितले की, कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात ६५ गुन्हेगारांविरुद्ध ५८ तडिपार प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. यामध्ये राहुरी, अकोले, शिर्डी येथील तीन टोळ्यांचा समावेश आहे. श्रीरामपूर शहर १३ व तालुका एक, राहुरी नऊ, नेवासे पाच, सोनई एक, कोपरगाव शहर ५ व तालुका दोन, शिर्डी तीन, राहाता तीन, लोणी एक, संगमनेर १०, अकोले तीन व घारगाव एक अशा प्रस्तावांचा समावेश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.